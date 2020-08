Lionel Messi está terminando su contrato con el Barcelona y las cifras son enormes.

Cualquier club que quiera contratar al mejor futbolista de todos los tiempos tendrá que desembolsar cientos de millones de dólares para su salario. Y eso sin contar los US$ 825 millones de la tarifa de transferencia que el FC Barcelona afirma que se le debe pagar, aunque el lado de Messi cree que el cobro ya no aplica.

A cambio, su nuevo equipo podría esperar recibir un valor de US$ 175 millones al año si el delantero argentino se mantiene fiel a su forma, según un cálculo de Matt Balvanz , vicepresidente de análisis de Navigate, una empresa de consultoría basada en datos de deportes y entretenimiento.

Así es como funciona:

Cada año se venden aproximadamente 2 millones de camisetas de Messi a precios que oscilan entre US$ 100 y US$ 200. Los equipos generalmente obtienen 15% de los ingresos de la ropa, por lo que su nuevo equipo podría esperar recibir alrededor de US$ 45 millones solo de las ventas de camisetas.

Pero Balvanz dice que también se pueden mirar los ingresos del Barcelona, que encabezó la lista, con US$ 960 millones en el 2019. Suponiendo que cada uno de los once titulares del club sea responsable de una proporción igual de esas ventas, Messi valdría alrededor de US$ 87 millones (esa cifra incluye las ventas de camisetas).

Si nos aventuramos y suponemos que la contribución de Messi a la venta de entradas, los derechos de los medios de comunicación y los patrocinios es realmente más del doble que la del jugador promedio del Barcelona, Balvanz concluye que Messi podría valer alrededor de US$ 175 millones al año.

Esa es una suma asombrosa, pero no está lejos del valor que le ha asignado Transfermarkt a Messi en el pasado. En el 2018, el sitio web de fútbol lo valoró en US$ 198 millones. Actualmente lo valora en US$ 123 millones.

Usando la misma lógica, la posible salida de Messi probablemente acabaría con la posición del Barcelona como el club más rico del fútbol.

Y daría un impulso significativo a los ingresos de cualquier equipo que decida contratar a un jugador de 33 años que en los últimos años se ha convertido en sinónimo de los éxitos del Barça, dentro y fuera de la cancha. Manchester City, que actualmente es el que lleva la ventaja para quedarse con Messi, se encuentra en la sexta posición en el ranking Football Money League de Deloitte.