Si hablamos de los fichajes más caros de la historia, no podemos voltear a ver a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi, dos de los mejores jugadores de la histroria, que siguen en actividad, pero por los que no se pagó tanto dinero como por otros cracks, los que componen un once valorizado en un aproximados de US$ 1,462 millones.

Sí, eso es lo que han desembolsado en total clubes de la Serie A, LaLiga Santander, la Ligue 1 de Francia y la Premier League por jugadores que hoy están en sus respectivos equipos. La Bundesliga es uno de los clubes que figura en esta lista, pero que se hizo de los servicios de uno de los fichajes más caros, pero a bajo costo.

El jugador más costoso en esta lista es uno solo y sin discusiones: Neymar. El PSG desembolsó por él 222 millones de euros (US$ 246.7 millones) para que deje el Barcelona de España y se mude a París. Esta temporada los franceses quisieron recuperar su inversión pero los catalanes no se decidieron a pagar la exorbitante cifra.

En la línea defensiva, Matthijs de Ligt era el fichaje más caro de la historia luego de que Juventus desmbolsara US$ 95 millones esta tempiorada por el holandés. Pero Manchester United rompió el mercado al fichar a Harry Maguire (ex Leicester) por US$ 96.7 millones.

Recordemos que este año en España se logró el fichaje más caro de la historia de los clube de ese país: Joao Felix pasó del Benfica al Atlético de Madrid por US$ 140 millones.

Mejor pasa a ver cuál es el once de los fichajes más caros, un informe elaborado por el portal Transfermarkt.