LinkedIn: 7 tips para aumentar sus posibilidades de conseguir un nuevo trabajo en el 2018

- / -

6. Agregue su actual empleo o cargo. Tener un cargo o empleo pasado en su perfil de LinkedIn se ve mal ante los ojos de los reclutadores. Podrían pensar que debido a que no lo ha actualizado, usted no está activo en el sitio web y no responderá su mensaje, o incluso que no toma en serio su presencia profesional en línea. Solo toma un minuto, y es una excelente manera de mostrar su trayectoria profesional. Asegúrese de incluir su actual cargo, compañía y fecha de inicio.