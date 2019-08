Sesión 1

Hora Categoría Etapa Competidores

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A RAMIREZ PEGUERO Violeta Doralys ( DOM ) vs. RODRÍGUEZ QUESADA Yamirka ( CUB )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C DI TELLA Clara Isabel Ma ( ARG ) vs. TEJEDA RIVERON Sheila Liliana ( MEX )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A MOELLHAUSEN Nathalie Marie ( BRA ) vs. PIOVESAN SILVA Patrizia ( VEN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C ROLDAN BOCANGEL Cynthia Pia ( PER ) vs. MENDOZA VENZANT Seily ( CUB )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A NIXON Catherine ( USA ) vs. MENDEZ BELLO Josefina Maria ( ARG )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C MARTINEZ GASCON Maria Gabriela ( VEN ) vs. DI TELLA Clara Isabel Ma ( ARG )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A PIOVESAN SILVA Patrizia ( VEN ) vs. RAMIREZ PEGUERO Violeta Doralys ( DOM )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C TEJEDA RIVERON Sheila Liliana ( MEX ) vs. HOPPE MONTANARO Malinka Eleonor ( CAN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A RODRÍGUEZ QUESADA Yamirka ( CUB ) vs. NIXON Catherine ( USA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C DI TELLA Clara Isabel Ma ( ARG ) vs. ROLDAN BOCANGEL Cynthia Pia ( PER )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A MENDEZ BELLO Josefina Maria ( ARG ) vs. MOELLHAUSEN Nathalie Marie ( BRA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C MENDOZA VENZANT Seily ( CUB ) vs. TEJEDA RIVERON Sheila Liliana ( MEX )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A RAMIREZ PEGUERO Violeta Doralys ( DOM ) vs. NIXON Catherine ( USA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C HOPPE MONTANARO Malinka Eleonor ( CAN ) vs. MARTINEZ GASCON Maria Gabriela ( VEN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A PIOVESAN SILVA Patrizia ( VEN ) vs. MENDEZ BELLO Josefina Maria ( ARG )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C ROLDAN BOCANGEL Cynthia Pia ( PER ) vs. TEJEDA RIVERON Sheila Liliana ( MEX )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A MOELLHAUSEN Nathalie Marie ( BRA ) vs. RODRÍGUEZ QUESADA Yamirka ( CUB )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C DI TELLA Clara Isabel Ma ( ARG ) vs. HOPPE MONTANARO Malinka Eleonor ( CAN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A MENDEZ BELLO Josefina Maria ( ARG ) vs. RAMIREZ PEGUERO Violeta Doralys ( DOM )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C MARTINEZ GASCON Maria Gabriela ( VEN ) vs. MENDOZA VENZANT Seily ( CUB )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A NIXON Catherine ( USA ) vs. MOELLHAUSEN Nathalie Marie ( BRA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A RODRÍGUEZ QUESADA Yamirka ( CUB ) vs. PIOVESAN SILVA Patrizia ( VEN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A RAMIREZ PEGUERO Violeta Doralys ( DOM ) vs. MOELLHAUSEN Nathalie Marie ( BRA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A MENDEZ BELLO Josefina Maria ( ARG ) vs. RODRÍGUEZ QUESADA Yamirka ( CUB )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos A PIOVESAN SILVA Patrizia ( VEN ) vs. NIXON Catherine ( USA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B MACKINNON Leonora Emily A ( CAN ) vs. HOLMES Katharine ( USA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B BUENO NETTO SIMEÃO Amanda ( BRA ) vs. DOIG CALDERON Maria Luisa ( PER )

10:00 Mujeres Épée Individual Tabla de 16 TBD

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B MEDINA LOPEZ Elizabeth ( MEX ) vs. DYNER Karina ( CRC )

10:00 Mujeres Épée Individual Tabla de 16 TBD

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B DOIG CALDERON Maria Luisa ( PER ) vs. MACKINNON Leonora Emily A ( CAN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B HOLMES Katharine ( USA ) vs. MEDINA LOPEZ Elizabeth ( MEX )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B DYNER Karina ( CRC ) vs. BUENO NETTO SIMEÃO Amanda ( BRA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B MACKINNON Leonora Emily A ( CAN ) vs. MEDINA LOPEZ Elizabeth ( MEX )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B DOIG CALDERON Maria Luisa ( PER ) vs. DYNER Karina ( CRC )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B BUENO NETTO SIMEÃO Amanda ( BRA ) vs. HOLMES Katharine ( USA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B DYNER Karina ( CRC ) vs. MACKINNON Leonora Emily A ( CAN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B MEDINA LOPEZ Elizabeth ( MEX ) vs. BUENO NETTO SIMEÃO Amanda ( BRA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B HOLMES Katharine ( USA ) vs. DOIG CALDERON Maria Luisa ( PER )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B MACKINNON Leonora Emily A ( CAN ) vs. BUENO NETTO SIMEÃO Amanda ( BRA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B DYNER Karina ( CRC ) vs. HOLMES Katharine ( USA )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos B DOIG CALDERON Maria Luisa ( PER ) vs. MEDINA LOPEZ Elizabeth ( MEX )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C ROLDAN BOCANGEL Cynthia Pia ( PER ) vs. HOPPE MONTANARO Malinka Eleonor ( CAN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C TEJEDA RIVERON Sheila Liliana ( MEX ) vs. MARTINEZ GASCON Maria Gabriela ( VEN )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C MENDOZA VENZANT Seily ( CUB ) vs. DI TELLA Clara Isabel Ma ( ARG )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C MARTINEZ GASCON Maria Gabriela ( VEN ) vs. ROLDAN BOCANGEL Cynthia Pia ( PER )

10:00 Mujeres Individual Épée Preliminares Grupos C HOPPE MONTANARO Malinka Eleonor ( CAN ) vs. MENDOZA VENZANT Seily ( CUB )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A LUCCHETTI Stefano Ivan ( ARG ) vs. ROMERO PARRA Eliecer Jose ( VEN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B CORREA VILA Luis Enrique ( COL ) vs. VARGAS ALFARO Jet Lantz ( PER )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A DERSHWITZ Eli ( USA ) vs. PEKELMAN Bruno ( BRA )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Hansel Julián ( CUB ) vs. POLOSSIFAKIS Joseph ( CAN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A HUAPAYA VILLAFANA Fabian Alonso ( PER ) vs. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Harold De La Ca ( CUB )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B HOMER Daryl ( USA ) vs. VARGAS ALFARO Jet Lantz ( PER )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A PEKELMAN Bruno ( BRA ) vs. LUCCHETTI Stefano Ivan ( ARG )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B ALVAREZ GARCÍA Ricardo Andrés ( CHI ) vs. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Hansel Julián ( CUB )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A ROMERO PARRA Eliecer Jose ( VEN ) vs. HUAPAYA VILLAFANA Fabian Alonso ( PER )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B POLOSSIFAKIS Joseph ( CAN ) vs. CORREA VILA Luis Enrique ( COL )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Harold De La Ca ( CUB ) vs. DERSHWITZ Eli ( USA )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C ARAKI BERGAMO Enzo ( BRA ) vs. GORDON Shaul ( CAN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A LUCCHETTI Stefano Ivan ( ARG ) vs. HUAPAYA VILLAFANA Fabian Alonso ( PER )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C QUINTERO HEREDIA Jose Felix ( VEN ) vs. DI TELLA Pascual Maria ( ARG )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A PEKELMAN Bruno ( BRA ) vs. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Harold De La Ca ( CUB )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C CUELLAR PEÑA Sebastian ( COL ) vs. AYALA NAVARRETE Julian ( MEX )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A DERSHWITZ Eli ( USA ) vs. ROMERO PARRA Eliecer Jose ( VEN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C DI TELLA Pascual Maria ( ARG ) vs. ARAKI BERGAMO Enzo ( BRA )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Harold De La Ca ( CUB ) vs. LUCCHETTI Stefano Ivan ( ARG )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C GORDON Shaul ( CAN ) vs. CUELLAR PEÑA Sebastian ( COL )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A HUAPAYA VILLAFANA Fabian Alonso ( PER ) vs. DERSHWITZ Eli ( USA )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C AYALA NAVARRETE Julian ( MEX ) vs. QUINTERO HEREDIA Jose Felix ( VEN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A ROMERO PARRA Eliecer Jose ( VEN ) vs. PEKELMAN Bruno ( BRA )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C ARAKI BERGAMO Enzo ( BRA ) vs. CUELLAR PEÑA Sebastian ( COL )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A LUCCHETTI Stefano Ivan ( ARG ) vs. DERSHWITZ Eli ( USA )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C DI TELLA Pascual Maria ( ARG ) vs. AYALA NAVARRETE Julian ( MEX )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Harold De La Ca ( CUB ) vs. ROMERO PARRA Eliecer Jose ( VEN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C QUINTERO HEREDIA Jose Felix ( VEN ) vs. GORDON Shaul ( CAN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos A PEKELMAN Bruno ( BRA ) vs. HUAPAYA VILLAFANA Fabian Alonso ( PER )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C AYALA NAVARRETE Julian ( MEX ) vs. ARAKI BERGAMO Enzo ( BRA )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B HOMER Daryl ( USA ) vs. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Hansel Julián ( CUB )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C CUELLAR PEÑA Sebastian ( COL ) vs. QUINTERO HEREDIA Jose Felix ( VEN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B VARGAS ALFARO Jet Lantz ( PER ) vs. POLOSSIFAKIS Joseph ( CAN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C GORDON Shaul ( CAN ) vs. DI TELLA Pascual Maria ( ARG )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B CORREA VILA Luis Enrique ( COL ) vs. ALVAREZ GARCÍA Ricardo Andrés ( CHI )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C ARAKI BERGAMO Enzo ( BRA ) vs. QUINTERO HEREDIA Jose Felix ( VEN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B POLOSSIFAKIS Joseph ( CAN ) vs. HOMER Daryl ( USA )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C AYALA NAVARRETE Julian ( MEX ) vs. GORDON Shaul ( CAN )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Hansel Julián ( CUB ) vs. CORREA VILA Luis Enrique ( COL )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos C DI TELLA Pascual Maria ( ARG ) vs. CUELLAR PEÑA Sebastian ( COL )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B ALVAREZ GARCÍA Ricardo Andrés ( CHI ) vs. VARGAS ALFARO Jet Lantz ( PER )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B HOMER Daryl ( USA ) vs. CORREA VILA Luis Enrique ( COL )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B POLOSSIFAKIS Joseph ( CAN ) vs. ALVAREZ GARCÍA Ricardo Andrés ( CHI )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B VARGAS ALFARO Jet Lantz ( PER ) vs. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ Hansel Julián ( CUB )

11:30 Hombres Individual Sable Preliminares Grupos B ALVAREZ GARCÍA Ricardo Andrés ( CHI ) vs. HOMER Daryl ( USA )

12:30 Mujeres Épée Individual Tabla de 16 TBD

12:30 Mujeres Épée Individual Tabla de 16 TBD

12:30 Mujeres Épée Individual Tabla de 16 TBD

12:30 Mujeres Épée Individual Tabla de 16 TBD

13:00 Mujeres Épée Individual Tabla de 16 TBD

13:00 Mujeres Épée Individual Tabla de 16 TBD

13:30 Hombres Sable Individual Tabla de 16 TBD

13:30 Hombres Sable Individual Tabla de 16 TBD

13:30 Hombres Sable Individual Tabla de 16 TBD

13:30 Hombres Sable Individual Tabla de 16 TBD

13:30 Hombres Sable Individual Tabla de 16 TBD

13:30 Hombres Sable Individual Tabla de 16 TBD

13:45 Hombres Sable Individual Tabla de 16 TBD

13:45 Hombres Sable Individual Tabla de 16 TBD

14:00 Mujeres Épée Individual Cuartos de final 1 TBD

14:00 Mujeres Épée Individual Cuartos de final 2 TBD

14:00 Mujeres Épée Individual Cuartos de final 3 TBD

14:00 Mujeres Épée Individual Cuartos de final 4 TBD

14:30 Hombres Sable Individual Cuartos de final 1 TBD

14:30 Hombres Sable Individual Cuartos de final 2 TBD

14:30 Hombres Sable Individual Cuartos de final 3 TBD