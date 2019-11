Se terminó la etapa regular de la Liga 1 y ya se conocen a los representantes peruanos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del 2020, torneos que, se no varían las cifras de Conmebol, entregarán más de US$ 210 millones en premios y que a los clubes peruanos, por los pronto le correspondería dividirse US$ 8 millones.

Los únicos que ya saben cuánto dinero les tocaría, no se puede asegurar la cantidad exacta porque la Conmebol aún no ha ratificado los premios de la edición 2019, son Binacional (Clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores) y los cuatro clubes que estarán en la Copa Sudamericana 2020 incluyendo al Atlético Grau de la Segunda División (Liga 2).

A continuación te contamos de forma detallada cuánto recibiría cada club en premios por participar en las distintas fases de los torneos internacionales.

Deportivo Binacional

Clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los de Juliaca se han asegurado para la temporada 2020 la suma de tres millones de dólares por sus partidos en condición de local, tomando como referencia los premios del 2019. La Conmebol estipuló el pago de un millón de dólares por cada partido que dispute en condición de local.

Alianza Lima y Sporting Cristal

Íntimos y celestes jugarán las semifinales de la Liga 1 por obtener el último cupo a la final y el ganador de esta serie también estará en la fase de grupos de la Copa LIbertadores y, al igual que Binacional, se asegurará tres millones de dólares.

El perdedor de la semifinal irá a la fase dos de la Copa Libertadores, llave que se juega de ida y vuelta con un rival por definir. Por ese partido de local la Conmebol ofrece US$ 500 mil.

Universitario de Deportes

Clasificado a la primera fase de la Copa Libertadores

Los cremas se ubicaron en el cuarto puesto de la Liga1 y se asegurarán US$ 350 mil en premios porque jugarán la primera fase de la Copa Libertadores. De llegar a la segunda instancia sumarán US$ 500 mil.

Sport Huancayo, Melgar, Real Garcilaso y Atlético Grau

Clasificados a la primera fase de la Copa Sudamericana

A diferencia de la Copa Libertadores, todos los clubes peruanos clasificados a la Copa Sudamericana inician su participación en la primera fase del certamen. Es decir que se han asegurado 300 mil dólares para el 2020. De avanzar a la siguiente instancia los premios seguirán subiendo.

Ojo con las multas

Un detalle que deben cuidar los clubes será el comportamiento de sus hinchas, la logística, la organización de los partidos de locales y hasta las facilidades para transmitir los partidos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El cometer faltas en estos puntos, según lo estipulado en el reglamento, obligará a multar a los infractores con montos que oscilan entre los US$ 3 mil y US$ 30 mil, siendo el caso.

Otras sanciones tipo el abandono de la competición, que sean considerados muy graves, pueden obligarlos a pagar multas millonarias y hasta les costaría una próxima clasificación a un torneo organizado por Conmebol.