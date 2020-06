Después de más de dos meses de aislamiento y con la expectativa sobre el restablecimiento por etapas de las actividades, se evidencian los efectos de las medidas tomadas para limitar la propagación del COVID-19 en la población.

Cambios radicales en la conducta, incertidumbre y contracción del gasto son los principales estresores de los peruanos en este momento. Esto lleva a suponer que el regreso a la normalidad será diferente a lo que vivíamos antes de la pandemia.

En el informe “New Normal: Formas de sociabilización en la era post COVID-19”, de la agencia 121 - One To One, se explica que la cancelación de clases y eventos, la imposibilidad de traslado y las restricciones para disfrutar de actividades sociales originaron que las personas busquen una nueva red de soporte y acercamiento a su comunidad.

Experiencias tecnológicas

Por ejemplo, la coyuntura condujo al consumidor a retomar conexiones con sus seres queridos de manera digital, siendo por eso las apps de mensajería y videoconferencia las más descargadas en el Perú durante la cuarentena (ver infografía).

Estas herramientas tecnológicas sirven como mecanismo para retomar el contacto humano y tener la sensación de normalidad.

A estas experiencias online se suman otras tan íntimas como masivas. Desde ver contenidos de entretenimiento, jugar con amigos y asistir a eventos culturales como conciertos y visitas a museos.

Además, la población ha consumido más comedias y telenovelas en esta cuarentena.

Sin embargo, aún con estas soluciones tecnológicas, se anhela el restablecimiento del contacto humano y la añoranza por la normalidad.

Cuando llegue la etapa final del confinamiento el consumidor peruano aún tendrá desconfianza de salir para entretenerse a lugares públicos y rodearse de personas que no conoce.

Eventos y juegos

Algunas evidencias de la reinvención del entretenimiento se registran en plataformas como WOBI. Esta comunidad de ejecutivos realizan eventos offline y online.

A través de una suscripción se puede acceder a entrevistas exclusivas o charlas maestras.

Por otra parte, en el mundo de los videojuegos, Blizzcon alista eventos para fanáticos con un pase virtual. Como incentivo, el juego ofrece descuentos en su tienda física y virtual.

Una categoría que cobra relevancia poscuarentena

Al inicio del aislamiento se generó un cambio en el consumo de licor. Al principio se percibía como un gasto secundario, pero ahora gana relevancia conforme se alarga el aislamiento.

Luego del 16 de abril, las búsquedas en web con la palabra “cerveza” se duplicaron.

Es que las bebidas alcohólicas ahora también son parte de las reuniones virtuales, pues definen los fines de semana, según la agencia 121.

De hecho, es una categoría que se espera que tenga el mayor índice de recuperación posaislamiento.

El estudio concluye, por eso, que este es el momento idóneo para el resurgimiento del “direct-2-consumer” (venta directa al consumidor final). Con ese objetivo, algunas marcas en el mercado ya empezaron a realizar pedidos online con delivery incluido.

En corto

Gastroshows. El informe también comenta sobre los nuevos eventos gastronómicos. Para asegurar la experiencia en el hogar, los organizadores envían implementos a este antes de realizar la clase por streaming. A través de la pantalla, un chef garantiza un fin de semana diferente.