¿Por qué leer libros es tan importante según la ciencia?

Leer es divertido y fácil. De hecho, los libros también educan, brindan temas de conversación, proporcionan compañía y, sobre todo, algunos son baratos de conseguir. Incluso puede encontrarlos gratis si va a una biblioteca.

Pero más allá de todas estas ventajas y beneficios que brinda la actividad, leer es bueno para el cerebro. Lo hace más listo, se relaja y lo ayuda a ser mejor persona. En forma de conclusión se puede decir que la lectura es uno de los mejores ejercicios posibles para mantener en forma el cerebro y las capacidades mentales.

Sin embargo, aún hay muchas personas que no leen o no disfrutan de hacerlo; y por más que lea los beneficios que esta actividad brinda, posiblemente no le llame la atención hacerlo. En ese sentido la ciencia pone su grano de arena para incentivar al lector a leer y brinda motivos por los cuales toda persona debería agarrar un libro y empezar su lectura, recopilados por el portal inc.

Leer ficción puede ayudarle a ser más abierto y creativo

Según una investigación realizada en la Universidad de Toronto, los participantes del estudio que leyeron cuentos de ficción experimentaron una necesidad mucho menor de "cierre cognitivo" en comparación con sus homólogos que leyeron ensayos de no ficción. Esencialmente, fueron más abiertos, en comparación con los lectores de ensayos.

Las personas que leen libros viven más tiempo

Los investigadores de la Universidad Yale encontraron en su estudio realizado a más de 3650 personas mayores de 50 años que quienes leyeron libros durante 30 minutos diarios vivieron un promedio de 23 meses más que los lectores de revistas o no lectores.

Una de las conclusiones a la que llegaron es que la práctica de la lectura crea un compromiso cognitivo que mejora entre otras cosas el vocabulario, la capacidad de pensar y la concentración. Asimismo, afecta la empatía, la percepción social y la inteligencia emocional.

Leer 50 libros al año es algo que realmente puede lograr

La escritora Stephanie Huston dice que pensar que no tenía suficiente tiempo para leer resultó ser una excusa aburrida. Ahora que se ha fijado el objetivo de leer 50 libros en un año, dice que ha intercambiado tiempo perdido en su teléfono por voltear las páginas en la cama, en la calle, durante las pausas para comer y mientras espera en la cola.

A los dos meses de su desafío, señala que tiene más paz y satisfacción, y mejoró su sueño, mientras aprendía más de lo que creía posible.

Es muy positivo que los niños lean libros

Según la neurocientífica Susan Greenfield, la lectura ayuda a ampliar la capacidad de atención de los niños, pues “las historias tienen un comienzo, un desarrollo y un final", es decir, "una estructura que empuja a nuestros cerebros a pensar de forma secuencial, y a enlazar causa, efecto y significado".

Por tanto, leer de niños ayuda a desarrollar la comprensión lectora, a ampliar el vocabulario y está relacionado con un mayor conocimiento tanto académico como práctico en los siguientes años, según varios estudios de Anne E. Cunningham, de la Universidad de Berkeley, y Keith Stanovich, de la Universidad de Toronto.