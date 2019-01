7 libros que leen las personas exitosas para ser aún más prósperos

Las personas más exitosas del mundo son grandes lectores y aplican al pie de la letra aquella frase tan famosa que dice: “la lectura enriquece el alma, alimenta el espíritu y activa el intelecto”. Ellos podrán tener muchas reuniones, citas y trabajo; pero esto es impedimento para tener un tiempo y disfrutar de sus libros favoritos.

Si vemos más a fondo, notaremos que no solo leen libros de negocios, sino textos que suman a los diversos aspectos de sus vidas. Esto hace que poco a poco se vuelven personas singulares e interesantes para las personas que los rodean.

En esta nota les mostraremos una lista de los libros de negocios y ayuda personal que le agregaran valor a sus vidas, además, ayudarán a llevar sus actividades comerciales y profesionales al éxito que tanto anhelan.

1. Mindset: la nueva psicología del éxito

Cuando tratamos de alcanzar el éxito, no podemos contar con nuestro talento, ni nuestras habilidades. Existe un enfoque particular para este logro; es la programación mental, ya sea fija o de crecimiento, es importante identificar las diferencias que aporta esta capacidad en cada persona. Este libro está dedicado a ello.



Este texto ofrece una importante cantidad de reflexiones sobre las formas correctas de programación mental para abordar y consecuentemente lograr tus metas. También presenta, las estrategias psicológicas, científicamente respaldadas, de mayor importancia que te ayudarán a mejorar tu vida y a cambiar su curso dramáticamente. Así, podrás observar cómo nuestra mentalidad está a cargo de las formas más apropiadas para lidiar con situaciones difíciles y contratiempos. Incluso podrás contar con el emerger de tu disposición de modo de tener un enfoque claro para abordar la adversidad.



2. How to be The Startup Hero

Si estás pensando en iniciar tu propia empresa, pero te falta inspiración y las herramientas necesarias para dar el primer paso, entonces este libro te proporcionará la valiosa perspectiva de un emprendedor y capitalista de riesgo experimentado.



How to be The Startup Hero te llevará a la mente de uno de los capitalistas de riesgo más establecidos del mundo, Draper, fundador de VC Draper Fisher Jurvetson y uno de los primeros inversores en varias historias de éxito de miles de millones de dólares, como Hotmail, Skype, Baidu y Bitcoin.



3. Superconnector: Stop Networking and Start Building Business Relationships That Matter

Este libro rompe los puntos de vista de la vieja escuela sobre la creación de redes y ofrece a los lectores una nueva perspectiva sobre cómo deben desarrollarse y mantener comunidades de relaciones comerciales significativas.



El libro incluye anécdotas aplicables basadas en más de 10 años de experiencia que los autores comparten en la construcción de comunidades profesionales globales y también incluye información de docenas de los principales conectores en los negocios.



4. The Power of Vulnerability

Este libro es una excelente guía para las almas valientes que están listas para despertare y experimentar la vida en un nuevo nivel. Además, aprenderás a que la vulnerabilidad y la autenticidad le permitirán sentir, expresar todo lo que tiene a su alcance. Esto es un factor clave para experimentar una vida más feliz y satisfactoria.



Brown, famoso por un discurso en TED con más de 30 millones de visitas y como un autor nacional de gran éxito de ventas, analiza el factor que la vergüenza juega para impedirnos alcanzar lo que queremos y aceptar lo que somos.



5. Eat to Thrive: The Anti-Diet Cookbook

Muchas personas pasan por alto la alimentación, ya que comer sano y realizar ejercicios te puede ayudar a rendir mucho mejor para alcanzar tus metas. Aquí se aplica la ya conocida frase “somos lo que comemos”.



En este libro la autora, Katie Sampayo, te ayudará con este problema, ella te enseñará a cocinar alimentos frescos que alimentaran tu mente y tu cuerpo sin pasar horas en la cocina. Tendrás una lista completa de cómo cocinar y comer de una manera que te llene de energías y te de poder.



6. The Desire Map: A Guide to Creating Goals With Soul

El sueño y la intención son partes integrales del crecimiento empresarial. Soñar es lo que nos permite imaginar el futuro que queremos alcanzar. La intención es lo que nos permite aplicar el enfoque y la energía a un sueño, atrayendo las cosas que necesitamos para que se realice. Sin embargo, para todos estos sueños e intenciones, lo que realmente queremos es un sentimiento.



Este libro les guiará a través del proceso de aprovechar tus pasiones y sueños mientras te desafía a explorar los bloqueos que te impiden realizar esos sueños. También le ayuda a identificar los sentimientos que desea experimentar al "lograr algo" y le ayuda a comprender que puede sentir esos mismos sentimientos en este momento. Este libro trata sobre aprovechar la pasión, establecer intenciones reales y realizar un nuevo nivel de experiencias.



7. The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself

¿Quién eres en realidad? ¿Cómo te sentirías si estuvieses libre de limitaciones y te elevaras por encima de tus confines? ¿Qué puedes hacer cada día para hallar esta libertad y la paz interna? Este texto ofrece una respuesta simple y profundamente intuitiva a estas preguntas. Tanto si es tu primera exploración del espacio interno como si has dedicado tu vida al viaje interior, este libro transformará tu relación contigo mismo y con el mundo que te rodea. Michael Singer tiende el puente entre Oriente y Occidente en un tratado radiante que expone cómo triunfar en todos los aspectos de la vida, desde nuestra búsqueda espiritual hasta nuestras tribulaciones cotidianas