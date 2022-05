El humor es como un bálsamo en tiempos en los que el mundo sale poco a poco de una pandemia. Eso lo saben muy bien en el grupo musical Les Luthiers, que vuelven al Perú con el espectáculo “Viejos Hazmerreíres”.

“Para nosotros fue muy complicado el tema de la pandemia. Pero se nota que la gente necesita reírse, volver al teatro y nosotros sentir esa vibra y energía del público”, comenta mediante videollamada Tomás Mayer Wolf, integrante del conjunto.

El grupo, que se caracteriza por combinar humor y música hecha con instrumentos informales (ollas, latas, baldes, entre otros), recorre diversos sonidos que van desde el rap hasta la cumbia en esta obra. “A lo largo de tiempo y tras mucha investigación se han ido incluyendo distintos géneros. El último ha sido la cumbia, pero no descartamos incluir algún reguetón o trap en algún momento. Para poder captar nuevos públicos hay que adaptarse a la música actual”, comenta. No obstante, Mayer indica que en la actualidad hay mucha música que no va a trascender, “son canciones enlatadas que en unos años no recordaremos”.

Viejo y nuevo humor

En tiempos donde la cultura de la cancelación es el pan de cada día, el humor también ha sido blanco de polémicas. “Estamos cada vez más con susceptibilidades y hay que tener más cuidado porque hay minorías que sienten que se están burlando de ellos”, manifiesta Mayer Wolf.

El tipo de humor que realiza Les Luthiers tiene vigencia en estos tiempos, a pesar de haber sido escrito hace 20 o 30 años, según Mayer. “Nunca hemos hecho humor hiriendo susceptibilidades. Siempre el humor se ha jactado de ser blanco, familiar y de no hacer humor con la tapa de los periódicos, con personas públicas, sino con estereotipos y parodias”, argumenta.

La agrupación musical, que ha tenido éxito tanto en España como en América Latina, afirma que el lenguaje y los temas tratados en sus shows les han permitido ser entendidos por todos. “Nuestros chistes son universales. En todos lados hay políticos corruptos, así que la gente se siente aludida y puede reírse de eso”.

Asimismo, Mayer apunta que el público de Les Luthiers es amplio. “Nuestro público está constituido por gente mayor que viene siguiéndonos durante 50 años, sus hijos que fueron adquiriendo ese amor e incluso los nietos ahora”, explica.

Proceso creativo

Mayer sostiene que el grupo se encuentra en pleno proceso creativo para poder estrenar un nuevo espectáculo el próximo noviembre. Carlos López Puccio y Jorge Maronna, fundadores de Les Luthiers, están escribiendo lo que será su siguiente show a la par que visitan varios países.

“Mientras rodamos, se van probando las obras nuevas sin que el público sepa. Así medimos la reacción, qué chiste funciona, qué canción les gusta y qué cambiar. Así se va puliendo, se vuelve a probar, hasta que estamos conformes con el resultado”, cuenta Mayer sobre el proceso.

Asimismo, cuenta que producir un show de este tipo es bastante caro. Se trata de seis personas en escenario más la parte técnica, que también es clave para hacer reír al público.

EN CORTO

Show. Les Luthiers se presentará en Lima el próximo 3 de junio en Plaza Arena Jockey Club del Perú. “Los fundadores han sabido mantener un producto único que combina el humor inteligente, sano, que hace uso de las palabras, con la excelencia musical que abarca muchos géneros”, comenta Tomás Mayer Wolf, integrante del grupo.