“Los latinos somos menos frontales y creo que eso nos resta eficiencia”

La gerente general de Audi, Alexandra Bonnemaison, volvió a su tierra natal, Perú, después de muchos años. La cultura española, en la que creció, la formó con una personalidad frontal, comenta. Algunos la describen como una ejecutiva vehemente. A su favor, ella responde que “la falta de excelencia en su equipo es inaceptable”.

- ¿Qué cualidades debe poseer una mujer para un cargo alto?

​No creo que sean muy diferentes de las de un hombre. Dicen que somos más perfeccionistas, intuitivas. Y el ser ‘multitask’ lo hemos desarrollado bastante.

- ¿Qué es lo que más le disgusta de un equipo?

La deshonestidad y la falta de excelencia son inaceptables. Quiero un equipo competente, ambicioso y con ganas de triunfar.

- ¿Ha lidiado con lo contrario?

Deshonestos, no. Me he encontrado con colaboradores que les ha costado más alinearse a los estándares que marco, pero para eso están la capacitación y el coaching.

- ¿Y la han dirigido malos jefes?

Sí, alguna vez. He tenido jefes un poco desvinculados de la operación o del día a día del equipo.

“Debo dejar ir a alguien que ya no rinde. Es una decisión difícil, que en el pasado me ha demorado más de lo que debería”.

- ¿Qué aprendió de ellos?

A tener mucha comunicación y saber las fortalezas de cada colaborador para ponerlos en la posición correcta.

- ¿Cómo logra el balance entre su vida laboral y personal?

No es fácil desconectarse. Leo mails y observo a la competencia mañana, tarde y noche, pero finalmente lo logro.

- ¿Qué actividades fuera de la oficina le gusta realizar?

Me gustan mucho los conciertos y las exposiciones de arte. Comparto gustos con mis hijos. Así, nos acompañamos a eventos y negociamos qué hacer en nuestro rato libre.

- ¿Tiene alguna colección?

He sido coleccionista de antigüedades y relojes. Y de pequeña, tenía autitos, pero ya me he desprendido de ellos.

- ¿Es fácil dejar las cosas atrás?

Antes me aferraba más. Ahora avanzo y aligero el peso. Miro con mucho optimismo el presente y el futuro.

- ¿Le ha sucedido en el trabajo?

Como conecto emocionalmente con mi equipo, a veces me es difícil desprenderme de alguien con quien he trabajado mucho tiempo. Debo dejarlo ir cuando ya no rinde como debería. Es una decisión difícil y quizá en el pasado me ha demorado más de lo que debería.

¿Cómo le comunicó a esa persona su salida?

Llegamos a un consenso. No tuve que decirle que se vaya. Llevé a la persona a que sola se diera cuenta de que era su momento de buscar otra oportunidad. Ya no estaba a gusto. La empresa empezó a crecer y esta persona se quedó.

¿Prefiere corregir errores o voltear la página e iniciar de nuevo?

Corregir. Me gusta mucho analizar la situación y no solo decir “eso no funciona” o “ya lo hemos hecho varias veces”.

¿Qué diferencia a un colaborador europeo de uno latino?

Los latinos somos menos frontales. Damos vueltas para decir las cosas y eso nos quita eficiencia. Tampoco sabemos decir no. Creo que nos dicen “templaditos”.

¿Usted también es así?

Me gusta decir las cosas con claridad para avanzar rápido. Pero, al llegar al Perú, aprendí a ser frontal con un poco más de delicadeza (ríe).