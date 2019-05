Latinoamérica lleva a la Bienal su biodiversidad, su cultura y tradiciones

Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, Uruguay y República Dominicana muestran su biodiversidad , la riqueza de su cultura y reflexionan sobre el colonialismo en la 58ª edición de la Bienal de Arte de Venecia , que abrirá sus puertas el 11 de mayo.

En esta edición son nueve los países latinoamericanos que están presentes, pues Venezuela, que tiene pabellón propio en los Giardini venecianos y aparecía en el cartel como participante, tiene su sede cerrada por remodelación, según explicaron fuentes oficiales.

En los Arsenale -antiguos astilleros venecianos- se pueden ver los pabellones de Argentina, México, Perú y Chile, mientras que en los Giardini se encuentran los de Uruguay y Brasil.

República Dominicana está presente por primera vez en la Bienal de Arte con su propio pabellón, ubicado cerca del famoso puente de Rialto, igual que el de Guatemala; mientras que Cuba se encuentra en la isla de San Servolo.

La artista chilena Voluspa Jarpa lleva a la ciudad de los canales "Altered Views" ("Miradas alteradas"), un proyecto dividido en tres espacios que reflexiona sobre el colonialismo, el poder, la hegemonía, la raza, los intereses económicos y la subalternidad.

La exposición está comisariada por el español Agustín Pérez Rubio, exdirector artístico del museo MALBA de Buenos Aires (2014-2018), y presenta tres áreas diferenciadas: un museo hegemónico, una galería de rostros de personas que fueron sometidas, y una ópera de emancipación, interpretada por la cantante, actriz, y activista transexual Daniela Vega.

"Voluspa habla de esa psicología que hace que exista una hegemonía que se perpetúa en el tiempo y que se convierte en una hegemonía eurocéntrica, modernista y colonial", explica Pérez Rubio a Efe.

Por su parte, el artista uruguayo Yamandú Canosa, afincado en Barcelona desde 1975, abre las puertas de "La casa empática", un mundo sin fronteras en el que reflexiona sobre la diversidad, el mestizaje y la armonía de las culturas.

La manipulación del origen del mundo y de la fe es el eje central del trabajo del mexicano Pablo Vargas Lugo que, con "Actos de Dios", pone en duda los valores arraigados en el imaginario político, social y cultural.

Una videoinstalación que reproduce dos películas inspiradas en el filme "El Evangelio según San Mateo", del cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, narra pasajes del Evangelio alterados para preguntar qué ocurre si las historias proféticas no se cumplen.

La argentina Mariana Telleria lleva a Venecia "El nombre de un país", una instalación que honra con objetos como desechos industriales, telas estampadas y maderas sus últimos diez años de carrera profesional.

Y Perú opta por reflejar las transformaciones que sufre la Amazonía con "Indios Antropófagos", una obra comisariada por Gustavo Buntinx y que presenta cómo esta joya de la naturaleza sufre las severas consecuencias de una urbanización progresiva.

A las afueras de Recife, en el noreste de Brasil, viajan Bárbara Wagner y Benjamín de Burca para invitar a los asistentes a la Bienal a disfrutar con "Swinguerra", un documental que mezcla realismo y ficción y que profundiza en las tradiciones de música popular y callejera del país.

Los artistas Dario Oleaga, Ezequiel Taveras, Hulda Guzmán y Julio Valdez presumen en la ciudad de los canales de la "naturaleza y biodiversidad en la República Dominicana", con esculturas creadas con plantas y hiedras que recuerdan a una selva natural.

En el caso de Cuba, Alejandro Campins, Alex Hernández y Ariamna Contino analizan la relación entre el hombre y el medioambiente con "Entorno aleccionador", donde exponen cómo los recursos naturales han contribuido al desarrollo de la humanidad e invitan a devolver a la tierra lo que se ha tomado prestado.

Finalmente, Guatemala ha elegido "Interesting state" para destacar la importancia de las mujeres en las sociedades actuales, criticar que la cultura machista está arraigada en la historia colonial de los países latinoamericanos y fomentar la concienciación social en favor de una mayor igualdad.

La 58ª edición de la Bienal de Arte de Venecia está comisariada por el estadounidense Ralph Rugoff, actual director de la Hayward Gallery en Londres, lleva por tema "May you live in interesting times" ("Ojalá vivas en tiempos interesantes") y se celebrará del 11 de mayo al 24 de noviembre.