El tuit con mayor cantidad de retuits pertenece a la banda de kpop, BTS. Con un millón de retuits, el video en el que Jeon Jung Kook -uno de los integrantes de la famosa agrupación surcoreana- aparece en la habitación de un hotel bailando al ritmo de Bad Guy (Billie Eilish) se convirtió en la publicación más destacada del año.

Y este hito fue marcado horas después de que Twitter Data anunciara que BTS ocupaba el segundo lugar del ranking global. Las 'army' -como se denominan las fanáticas del género musical- lograron elevar la cantidad de mensajes compartidos en más de 50,000 retuits para superar al top 1.

Tras ello, el tuit del usuario @egg_rt_record bajó a la segunda posición. En enero del 2019, planteó un desafío a la comunidad: romper el récord mundial del tuit con más retuits del mundo. Pese a que aún no supera los 5 millones que necesita, el mensaje alcanzó 957,000l retuits.

El tercer lugar lo ocupa el estadounidense @aman9919. En la publicación se observa a un grupo de chicos siendo perseguidos por un pequeño pato. El tuit llegó a superar los 600 mil retuits.

De otro lado, la publicación retuiteada con más comentarios le pertenece a la sudafricana Keabetswe Jan, quien escribió la frase "O jewa ke eng?". En sesotho, uno de los idiomas hablados en África, este mensaje puede traducirse como "¿Qué estás comiendo?". Las respuestas al tuit de Jan, además de incluir fotos de comida, también sirvió para que otros internautas compartan sus problemas y consigan ayuda.

A raíz de las respuestas, Keabetswe creó la Fundación O Jewa Ke Eng, que tiene como finalidad reunir ideas que pueden contribuir con el desarrollo de Sudáfrica

Con cerca de 300 mil retuits, el hilo más retuiteado del 2019 fue publicado por el británico @sixthformpoet. En diez mensajes contó cómo conoció a su esposa luego de haber dejado flores por dos años y medio en la tumba de un hombre que no conocía.

Además, Twitter demostró ser un espacio al que acuden los usuarios que consumen en múltiples pantallas. Las series que marcaron tendencia en el 2019 fueron Game of Thrones, Stranger Things, Los Simpsons, La Casa de Papel y Grey’s Anatomy; mientras que las películas más destacadas fueron The Avengers: Endgame, Toy Story 4, Joker, Spider-Man: Far From Home y El Rey León.

En cuanto a las personalidades más reconocidas, el fútbol dominó las discusiones en la plataforma social. La campeona del mundo con la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, Megan Rapinoe, y el futbolista brasileño, Neymar, fueron los deportistas más mencionados por los usuarios. El FC Barcelona y Real Madrid se ubicaron como el primer y segundo equipo deportivo más citado, respectivamente.

Por otro lado, el actor Tom Holland, conocido por interpretar al Hombre Araña en el cine, y el grupo surcoreano BTS fueron los artistas que generaron mayor cantidad de tuits por parte de usuarios de Twitter.

A nivel mundial, este es el ranking de músicos más mencionados:

BTS Ariana Grande Drake Rihanna Cardi B Justin Bieber Beyoncé Kanye West Billie Eilish Lady Gaga

Este es el top de actores populares en la red social: