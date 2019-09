Las series de animación han dado el salto de la pantalla de la televisión a la del móvil y la tableta, imaginando todo un mundo alrededor de una misma trama, el llamado "crossmedia", que amplía sus fronteras y comienza a asentarse para un público más adulto.

El Cartoon Forum de Toulouse, concebido en sus inicios como un encuentro de profesionales de las series de animación para televisión, cuenta con 25 proyectos en formato multimedia del total de los 85 presentados hasta el jueves.

Aunque en su mayoría están pensados para un público nativo digital, de 4 a 10 años de edad y habituado a estas nuevas formas de consumo, los formatos digitales más allá de la televisión comienzan a dirigirse cada vez más a adultos y adolescentes.

Es el caso de la serie animada franco-canadiense "Some of Us" (Algunos de nosotros), presentada este martes, que relata casos de racismo y otras discriminaciones en el mundo del deporte.

"Desde hace años reflexiono sobre cómo contar historias para niños mediante el teléfono, pero hace un tiempo quise exportar este modelo al género documental", explica su creador, Laurent Duret.

Con esta idea nació el proyecto previo a "Some of Us","Panamá Al Brown, El enigma de la fuerza", coproducido por el canal francés Arte, que mezcla animación, imágenes reales y sonidos dentro de una misma historia.

Se difundió en televisión, pero también en la página web y en las redes sociales de la cadena, ya que éstas, según Duret "son la puerta de entrada para acceder a la historia".

Ese documental cuenta la discriminación que sufrió el panameño Panamá Al Brown, negro, homosexual y campeón del mundo de boxeo en los años treinta, y se presenta como un cómic "para leer en el teléfono".

A raíz de este último, Duret apostó por "Some of Us" como serie totalmente animada y "crossmedia": "Cuando hablamos de discriminación hablamos de un concepto intangible, por eso decidimos contarlo empezando por la animación, que capta el registro íntimo de la persona, el lenguaje no verbal".

Con esa base, se incorporaron los demás formatos mediante los que el proyecto busca llegar al mayor público posible: Youtube, televisión, internet y teléfono.

La serie, para la que hablaron con 15 deportistas de élite sobre sus experiencias y cómo les habían afectado, integra vídeo tradicional en horizontal y se despliega hacia las redes sociales, aprovechando el dispositivo más manejado por todas las generaciones, el móvil.

Este tipo de proyectos de animación dirigidos a un público adulto busca entretener a la vez que despierta conciencias: "Queremos que la gente comprenda que detrás de las palabras hay acciones violentas que pueden desencadenar situaciones mucho más complejas", concluye Duret.

La evolución del “crossmedia” no es ajena al auge de plataformas como Netflix, cuya presencia en el foro de Toulouse es creciente, y que han supuesto un enorme cambio en los hábitos de consumo de televisión, que ha pasado de designar un solo objeto a abarcar un mundo de contenidos y soportes distintos.

“Esto provoca una demanda de capítulos más largos y elaborados. Estos medios buscan formatos que enganchen e involucren al espectador en la historia”, comenta Gerardo Michelín, encargado de prensa del Cartoon Forum, que celebra este año su 30 edición.