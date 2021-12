La navidad está de vuelta y con ella vuelven también a sonar sus contagiosas melodías. Y en las fiestas navideñas de este año, la canción de 1994 de Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You” ha sido la más escuchada.

El tema ha sido reproducido más de mil millones de veces en Spotify, con una amplia ventaja sobre la segunda canción más sonada, “Last Christmas” de Wham! (794 millones de reproducciones).

En la lista de las canciones navideñas del año elaborada por Statista, aparecen también temas más recientes que superan en preferencias a otras melodías clásicas.

El éxito del 2014 de Ariana Grande, “Santa Tell Me” y “It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas” (2012), de Michael Bublé ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, en el ranking de Spotify.

Los temas superan en número de reproducciones a clásicos como “Jingle Bell Rock” de 1957 o “Rockin´ Around the Christmas Tree”, de 1958.

Spotify es el servicio más popular de streaming y al tercer trimestre del año contaba con 172 millones de suscriptores premium.

Alrededor del 40% de sus suscriptores de paga se encuentran en Europa y un 29% en Estados Unidos.

La empresa de servicios de música en streaming ha pronosticado ingresos de hasta 2,680 millones de euros para el presente trimestre.