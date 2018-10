Larga vida después del retiro, ¿cómo invierten las estrellas del fútbol?

La carrera de futbolista es breve e intensa. Con disciplina y sin lesiones graves, puede llegar a durar entre 10 y 15 años. Por eso, cuando empieza a ganar dinero, también comienza a pensar en cómo invertir su fortuna. Para el jugador de fútbol, la vida después de los 35 años es larga, pero también busca que sea próspera.

Primeros pasos

El objetivo es replicar el talento que se tiene en las canchas en el mundo de las finanzas.

Para lograrlo, los deportistas se valen de asesores para saber en qué invertir. “Siguen muy de cerca su patrimonio y llaman cuando hay sucesos en el mercado”, comenta a Expansión Paul Gomero, asesor de varios futbolistas de la liga española.

Añade que muchos atletas de élite están muy informados, tienen carreras universitarias y están lejos de los estereotipos con que se les asocia.

Si bien la jubilación del futbolista profesional es a los 35 años, no todo es negativo, de acuerdo a Gomero. “La gran ventaja es su corta edad (…), lo que les permite no mirar tanto al corto plazo”, explica.

Diversificación

Los rubros donde invierten los deportistas son variados y van desde la hostelería, pasando por sector inmobiliario, hasta la tecnología.

Ejemplo de ello es Gerard Piqué. El defensa del Barcelona es fundador del Grupo Kosmos, la empresa que se hará cargo de financiar y rediseñar la Copa Davis.

Con el aval de Hiroshi Mikitani, presidente de la compañía japonesa Rakuten, el grupo empresarial desembolsará unos US$ 3,000 millones durante un periodo de 25 años para hacerse del campeonato de tenis, de acuerdo a ABC.

Asimismo, Piqué es presidente de eFootball.pro, una compañía de torneos de videojuegos online, y de Kerad Games, firma de similares características fundada en el 2011. Además, el jugador azulgrana posee fondos de inversión de gestoras como BlackRock, JPMorgan y Goldman Sachs.

Otro de los astros involucrados en el mundo financiero es Cristiano Ronaldo. Además de una cadena de gimnasios, dos hoteles y su propia línea de ropa, el delantero de la Juventus posee participaciones en 19 sociedades de inversión de capital variable.

En ellas ha invertido unos US$ 16 millones. También tiene acciones en el sector tecnológico. Esto en la agencia Thing Pink, en la app Mobitto y en Apple por más de US$ 1 millón, señala El Independiente. Aunque las acciones de Juventus cayeron 9.92% el día en que se dio a conocer la denuncia por violación, aún no se sabe cómo afectará directamente a las finanzas del jugador.

El éxito no está garantizado

De su lado, Sergio Ramos, defensor del Real Madrid, apuesta por el negocio de la construcción. Ramos es propietario del 30% de Gestora Meditarránea de Infraestructuras, por el que pagó US$ 11.5 millones.

Sin embargo, el que un futbolista sea reconocido no asegura el éxito empresarial.

Es el caso de Andrés Iniesta, que fundó en el 2006 la constructora Albiniesta, pero cerró a los cinco años. También creó Iniesta Construcciones, pero corrió con la misma suerte. En el caso de la Bodega de vinos Iniesta, el sueño de su padre, ha tenido que inyectar capital hasta en cuatro ocasiones. Aun así, la empresa registró pérdidas por US$ 440 mil en el 2015, según Expansión.