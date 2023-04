Escuchar. Limitarnos a escuchar de boca de otro esos pensamientos que en ocasiones pasan fugases por nuestra cabeza y que, en el apuro del día, se nos escapan. Con una narración simple y entretenida, Rosa Montero va deshojando el diario que escribió hace más de un siglo la científica polaco-francesa Marie Curie luego de la muerte de su marido en un trágico accidente. A partir de ese diario íntimo, apasionado y altamente despierto, Montero entrelaza su propia vida y se detiene en temas como las relaciones entre hombres y mujeres, el amor, el sexo y la fuerza sanadora de la literatura. Y todo esto lo hace con una narración inteligente y deductiva.

“Solo siendo absolutamente libre se puede bailar bien, se puede hacer bien el amor y se puede escribir bien. Actividades todas ellas importantísimas. Y entonces me preguntaras: ¿Estás siendo de verdad libre en este texto que ahora estás haciendo? Y yo te contesto: Pues no. Tampoco aquí. Pero me esfuerzo”.

La libertad, definida como la capacidad de poder explotar nuestro potencial al máximo para ser quien queramos ser, es quizá el hilo conductor de toda la narración. Marie Curie fue un ser humano extraordinario, no solo por ser la única persona en haber ganado dos premios Nobel en diferentes disciplinas, sino porque fue poseedora de una determinación tenaz, que le permitió abrirse camino en una época en la que todas las rutas parecían cerradas. “La ridícula idea de no volver a verte” se puede leer despacio, sin prisa, como se debería escuchar. No es una novela, tampoco un ensayo, es, hasta cierto punto, un libro al que se puede volver cada vez que queramos tener esa conversación con nosotros mismos, pero con un amigo a la vez.

Claves

El diario original de Marie Curie está incluido al final del libro.

está incluido al final del libro. Marie Curie nació en Varsovia en 1867 y Rosa Montero , en Madrid en 1951.

nació en Varsovia en 1867 y , en Madrid en 1951. El libro está lleno de fotos, imágenes y recuerdos que hacen más enriquecedora la lectura.

Sobre el autor

Lucho Vargas es empresario y colaborador de Rock the Bubble, escuela de escritura creativa.