La muerte del médico chino Li Wenliang por coronavirus, así como los casos de jóvenes que se enfrentan a la enfermedad desde un estado grave, ha abierto varias incógnitas sobre el grado de contagio del COVID-19.

Según el portal Business Insider, aunque la edad es un factor importante que influye en qué medida puede afectar el virus, 2 investigadores, Joshua D. Rabinowitz y Caroline R. Bartman, han compartido en un artículo de opinión para The New York Times la importancia de la dosis viral que muchas veces no se tiene en cuenta. El virus en mayor cantidad es más peligroso.

La cantidad del virus importa

"Las pequeñas exposiciones iniciales tienden a provocar infecciones leves o asintomáticas, mientras que las dosis más grandes pueden ser letales", han expuesto. "Entrar en un edificio de oficinas en el que alguna vez estuvo alguien con el coronavirus no es tan peligroso como sentarse al lado de una persona infectada durante un viaje en tren de una hora".

En algún experimento con ratones que algunos investigadores han llevado a cabo, se ha descubierto que aquellos a los que se ha expuesto a una cantidad baja de un virus, terminan recuperándose. Por el contrario, aquellos expuestos a una dosis mayor, terminan muriendo. Las personas funcionan igual, por lo que, a mayor exposición, mayor riesgo.

Las dosis bajas pueden generar inmunidad

"Los médicos a menudo infectaban intencionalmente a individuos sanos con líquido de pústulas de viruela antes de la invención de las vacunas", han explicado los investigadores. "Las infecciones por bajas dosis fueron desagradables, pero en general sobrevivieron, y evitaron peores consecuencias por la enfermedad cuando esos individuos fueron expuestos posteriormente a la viruela en cantidades incontroladas".

Hacer este tipo de experimentos con un virus del grado del COVID-19 es algo sumamente peligroso y que los expertos no contemplan. Pero de una forma u otra detalla la importancia de tener en cuenta la exposición de las personas al virus.

“A menos de 2 metros y solo 6 segundos”

La distancia de seguridad varía en cada sitio pero es una medida realmente importante para evitar un mayor contacto en interacciones cercanas dentro de espacios pequeños y cerrados, especialmente. Además, la dosis aumenta con el tiempo de exposición, otro factor que ha de tenerse en cuenta.

Los expertos recomiendan llevar a cabo una regla básica que es permanecer a menos de 2 metros solo 6 segundos para evitar una posible exposición mayor. Los sanitarios, que trabajan directamente con altas cantidades del virus, tienen muy difícil seguir esta regla por lo que el riesgo de contagio es más grande.

Aunque en estos momentos uno debe quedarse en casa, los investigadores aconsejan que cuando se retome la vida normal, la gente no se olvide de ser prudente y seguir los consejos de prevención.