La pandemia del coronavirus ha causado un fuerte impacto en la economía mundial a un ritmo sin precedentes. A continuación, ofrecemos los acontecimientos del jueves relacionados con la situación económica, los empleos y la propagación del virus en todo el mundo.

Cambios en las compras

La pandemia ha cambiado la forma como las personas compran y lo que compran.

- Target dijo que sus ventas por internet casi se han triplicado, mientras que su actividad en tiendas físicas ha disminuido en lo que va de abril. La empresa informó que la venta de alimentos y bebidas ha aumentado 20%, mientras que la de ropa y accesorios ha caído 20%.

- La marca de ropa The Gap dejó de pagar rentas en Norteamérica y en otros lugares donde las tiendas están cerradas y el jueves dijo que pronto podría quedarse sin efectivo.

“Tendremos que tomar medidas adicionales para preservar la liquidez existente y buscar fuentes adicionales, más allá de los crédito disponibles para los próximos 12 meses”, dijo Gap en un documento regulatorio.

Reportes financieros

Para Hershey hubo noticias agridulces.

La venta de suministros para hornear (como jarabe, chips para hornear y cacao) aumentó casi 30%, mientras la comercialización de gomas de mascar ha descendido en estas semanas de distanciamiento social. Además, hay menos personas en las filas del cajero en los supermercados haciendo compras de última hora.

Hershey prefirió no dar a conocer su proyección financiera el jueves, citando los sucesos actuales.

- Crocs prevé aún menos ingresos en el segundo trimestre, anticipando que las tiendas físicas seguirán cerradas en ese periodo. El fabricante de zapatos dijo que se siente cómodo con el efectivo que tiene a la mano. Crocs despidió a trabajadores en sus tiendas minoristas en América del Norte y redujo los salarios de los altos ejecutivos.

- Unilever se mantiene a flote porque la caída en la venta de helados y otros alimentos se ha visto compensada por la creciente comercialización de materiales de limpieza.

Líneas aéreas

Las aerolíneas enfrentan una crisis financiera debido a que el virus detuvo casi todos los viajes.

- Pieter Elbers, director general de la holandesa KLM, anunció el jueves que reducirá un 20% su salario hasta finales de año. KLM anunció previamente que no habría aumentos salariales para su junta directiva este año y pospuso el pago de las bonificaciones del 2019. Los miembros de la junta también renunciaron al bono de este año.

- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo calcula que las restricciones en los viajes debido al coronavirus podrían costar a las aerolíneas europeas US$ 89,000 millones este año, comparado con US$ 76,000 que calculó en marzo. Para las aerolíneas de Oriente Medio y África, las pérdidas serían de US$ 30,000 millones, frente a los US$ 23,000 millones de marzo.

- Indonesia suspenderá todos los vuelos de pasajeros nacionales e internacionales a partir del 1 de junio. Aplica a todos los servicios, tanto comerciales como charter.

- Tailandia anunció medidas para las aerolíneas que reanuden los viajes nacionales el 1 de mayo. Entre otras acciones, las líneas aéreas deberán asignar asientos salteados, mantener distancias para el check-in, embarque y desembarque, y deberán dejar la última fila de asientos vacía para aislar a los pasajeros con síntomas sospechosos desarrollados durante el vuelo.

Los tripulantes deben usar guantes y protectores faciales, mientras que los pasajeros deben llevar sus propias máscaras para usar en todo momento. No se proporcionarán alimentos ni bebidas y los pasajeros no podrán traer los suyos para consumo durante el vuelo.

Automotrices

Las plantas automotrices en Estados Unidos permanecen cerradas y sin fecha para reiniciar su producción, en contraste con algunas fábricas en Europa.

- La automotriz británica Aston Martin Lagonda reanudará la producción en su planta en Gales el 5 de mayo.