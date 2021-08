Tiene 44 años, es oriunda de Lincoln en la provincia de Buenos Aires y es terapista ocupacional. Después de pasar por una época en donde no tenía trabajo de la especialización que había estudiado ya que se desconocía la profesión, decidió realizar un curso tradicional de cocina para pasar el tiempo. Pero cuando se presentó supo que eso no sería posible porque ya no tenía cupo. Sin embargo, escuchó el consejo de una profesora: que hiciera el curso de cocina en microondas, le dijo. Y lo hizo.

Según el portal Infobae, Marisol Gutiérrez es también conocida como “La Gurú” del microondas en las redes sociales.

Única en el rubro de cocina en microondas dentro del universo virtual, “La Gurú” se complementa con aquellos influencers que brindan servicios de recetas y cuidados generales del hogar y permite un ida y vuelta constante de consejos, tips y recetarios.

“Yo tenía mi cuenta personal, privada, que se llamaba “Linqueña”. En el año 2019 unas amigas me preguntaron cómo hacer arroz blanco en el microondas y para no repetir la receta nuevamente la subí a esa cuenta. Me llovieron los mensajes, así que empecé a subir recetas y me di cuenta de que la gente no sabe usar este electrodoméstico. Al poco tiempo cambié mi identidad por @lagurudelmicroondas”, cuenta a Infobae cómo comenzó con su cuenta que hoy por hoy tiene 55,000 seguidores.

Cuando se le pregunta por qué decidió comenzar a dar consejos sobre su uso, Marisol cuenta que lo hizo porque las personas no saben usarlo, que solamente lo utilizan para calentar, descongelar y aún así a veces lo hacen mal.

Ante la consulta de Infobae sobre cuáles son los consejos que más le piden en su Instagram, Marisol responde que es cómo encontrar las potencias o cómo cocinar determinados alimentos, como por ejemplo, las verduras.

Todos los microondas cocinan. Allí se pueden hacer variadas recetas

“La interacción es a través de las recetas que voy subiendo o de historias. También me hacen muchas consultas por privado, más que nada para cada caso particular, sobre cómo funciona el microondas. Intento responderles a todos, de lo contrario la cuenta no tiene sentido, primero porque se pierden seguidores y después porque esta red social lo que permite, sobre todas las cosas, es un ida y vuelta entre instagramer y seguidores, y eso es lo interesante”, comenta sobre el feedback que tiene con los seguidores.

¿Qué 5 tips podés darnos que sean de utilidad y que nadie conozca?

1- Conocer los niveles de potencia que tiene el microondas: pueden ser 10, 5 o 3

2- Cada potencia te permitirá hacer una cocción diferente como rehogar, hornear, baño María, calentar.

3- Todos los microondas cocinan. No importa el modelo y los años de uso. Si arranca , funciona.

Recetas en el microondas por la Gurú, Marisol Gutierrez

4- La cantidad y peso de la comida son proporcionales al tiempo de cocción. Por ejemplo, si para calentar un plato ponés 3 minutos, para dos platos debés poner 6 min.

5- La cocción en microondas te lleva prácticamente la mitad de tiempo que en cocina tradicional y quedará igual de rica, sabrosa y saludable. Conclusión: vas a ahorrar un montón de tiempo y ganar en practicidad.

¿Qué mitos hay detrás del microondas?

Es falso que el microondas deja la comida gomosa. Si aprendemos a usar las potencias, las texturas de los alimentos quedan iguales a aquellos preparados en horno o cocina convencional.

“El mayor mito es que hace mal a la salud y que los alimentos no se cocinan bien”, dice y comparte para Infobae otros 6 mitos sobre este electrodoméstico.

-Las ondas electromagnéticas del microondas hacen que la comida sea peligrosa. Falso. En ningún caso se modifica la composición química de los alimentos

-El microondas te puede quemar. Falso. Las ondas del microondas están concentradas en un espacio cerrado. Estos electrodomésticos tienen sistemas de seguridad para evitar que las ondas atraviesen las paredes metálicas del microondas.

-Cualquier recipiente es válido para un microondas. Falso. Hay que utilizar sólo aquellos que resistan altas temperaturas (silicona, pirex, vidrio, cerámica y plástico) . No se puede usar metal, aluminio y madera

-El microondas destruye todos los nutrientes. Falso. Los alimentos tienen el mismo valor nutricional que los cocinados en un horno o cocina convencional

-El microondas sirve sólo para calentar. Falso. Como su nombre lo indica, el horno o cocina a microondas permite hacer todo tipo de preparaciones. Sólo hay que conocer sus potencias y funciones para obtener buenos y sabrosísimos resultados.

