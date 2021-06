Hoy se da el encuentro de Perú contra Ecuador, en medio de la noticia de que hay al menos 140 casos positivos de covid-19 confirmados entre jugadores, miembros de delegaciones y proveedores de servicios desde el inicio del torneo de la Copa América en Brasil. La Conmebol informó este número luego de realizar 15,235 pruebas.

Apuestas

A pesar de la victoria contra Colombia, Perú no es favorito. Esta vez la casa Apuesta Total paga una cuota de 2.38 por cada sol apostado a favor de Ecuador. En tanto, por la blanquirroja la cuota asciende a 3.41.

Quienes acierten su predicción por un posible empate multiplicarían su apuesta por 3.13.

Debido a la química que han mostrado Gianluca Lapadula y Christian Cueva en la cancha, Apuesta Total ofrece pagar 23 veces lo apostado si ambos seleccionados anotan. Y si Lapadula hiciera un triplete de goles, los fanáticos que apostaron por esto se llevarían 101 veces lo puesto en mesa.

Para Betsson, una victoria de Perú recompensará a quienes confiaron en la camiseta con una cuota de 3.25 por cada sol apostado.

Además, si Sergio Peña repite la hazaña del encuentro con Colombia, donde anotó un gol, la casa de apuestas multiplica su oferta por siete.

Premios

Por otra parte, según el diario La Tercera de Chile, la Conmebol ha enviado una misiva a 10 selecciones participantes de la Copa América, en la cual informa sobre modificaciones a considerar en los premios que se repartirán durante el torneo.

“Solo se mantendrán los US$ 10 millones para el campeón del certamen. Todo el resto de los estímulos económicos sufrirá una baja cercana al 70%. ¿El motivo? Esta se disputará sin público, lo que arrojará pérdidas económicas”, rescata el periódico del comunicado.

Cabe recordar que cada Selección recibió US$ 4 millones de manera adelantada para prepararse para el evento. Ese monto no se tocó, pues ya había sido distribuido con anterioridad.

“En la planificación inicial de premios, se estipulaba que del quinto al octavo lugar recibirían US$ 1 millón. Hoy, ese bono sufre modificaciones: el octavo percibirá US$ 250 mil; el séptimo, US$ 300 mil; el sexto, US$ 350 mil; y el quinto, US$ 400 mil.

Los cuatro semifinalistas también se repartirán menos dinero. El cuarto lugar pasará de US$ 2.5 millones a recibir US$ 500 mil; el tercero, de US$ 3.5 millones a US$ 500 mil; y el subcampeón, de US$ 5 millones a US$ 1.1 millones”, informó el diario chileno.

EN CORTO

Multas. El jugador boliviano Marcelo Martins fue suspendido a un partido y la Conmebol le impuso una multa de US$ 20,000 por hacer comentarios en contra del evento. La selección de Chile también pagará un monto similar por invitar a un peluquero a las instalaciones del hotel. Cualquier acto que ponga en riesgo la salud se castigará con multas de US$ 15,000 a US$ 30,000.