La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), órgano regidor del fútbol sudamericano, ha registrado en cuatro años unos ingresos récords que podrían llegar a los US$ 500 millones, impulsados por una nueva dirección bajo la presidencia de Alejandro Domínguez y por el crecimiento de la Copa Libertadores, la cual celebrará el 23 de noviembre una nueva final continental entre Flamengo y River Plate.

Desde la llegada de Alejandro Domínguez a la presidencia de la Conmebol en enero del 2016, los datos hablan de un crecimiento económico que triplica los registrados hasta el 2015, pues de los US$ 66.7 millones en ese año, tras el relevo esa cifra aumentó hasta los US$ 121.8 millones en el 2016 y a US$ 145.8 millones en el 2017, siendo el año pasado el que supone un incremento de hasta 139%, con valores de US$ 159.2 millones.

Con el incremento en la afluencia a los estadios y los derechos televisivos, entre otros, se espera que los ingresos alcancen los US$ 500 millones en el 2019.

Estas cifran se ven nutridas por los ingresos de la Copa América y la Copa Sudamericana, pero responden en su mayor parte a la Copa Libertadores, pues con el aumento del 15% en el aforo de los estadios con respecto al año anterior, de los cuales se resalta un 25% superior en fase de grupos, se suman los derechos televisivos adquiridos tras la asociación con IMG y Perform, que esperan llegar a los US$ 1,400 millones para el periodo 2019-2022.

En la competición los máximos protagonistas son los mayores beneficiados, dado que el 73.4% de estos ingresos serán distribuidos en premios para los clubes participantes, los cuales desde el 2015 han subido en 210%.

Acontecimientos como la final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu dieron un impulso importante a la entidad, pero el crecimiento responde también -explica Domínguez- al trabajo en la presidencia que ha "transformado una organización que estaba económicamente y moralmente en la ruina" y ha "generado más valor a todas las partes implicadas".

Según Domínguez, la institución ha sufrido un "cambio cultural" basado "en la transparencia, la profesionalidad, un reglamento claro y la generación de valor" para todos los implicados.

Además, según la directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, "el gran obstáculo fue reconstruir una institución que no existía", afirmó durante el World Football Summit 2019, el congreso internacional que cada año reúne en Madrid a los principales líderes del fútbol mundial.

Las buenas decisiones tomadas en la directiva se reflejan, entre otras, en el acuerdo para la retransmisión de los partidos por la red social Facebook, que nace con la misión de "llevar el fútbol a todos los rincones de Sudamérica”, explicó Emilio Roa, director comercial de clubes de la Conmebol.

La final de la Copa Libertadores entre River Plate (vigente campeón) y Flamengo, significará el cierre perfecto a la temporada de mayor crecimiento económico para la Conmebol y una recompensa al trabajo de una directiva que aplicó estrategias que han llevado a estos números récord.