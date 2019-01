Kike Pérez, el hombre que pisa el acelerador hacia un nuevo récord

“¡Ahí está el que sabe de carros!”, es la frase que más ha escuchado el expiloto y conductor televisivo Kike Pérez en los últimos 38 años cuando alguien lo ve en la calle.

A ellos se suman el amigo, el conocido de un primo o el extraño que consigue su número de teléfono para hacerle la misma pregunta, siempre: “Me voy a comprar un auto. ¿Cuál me recomiendas, Kike?”

“Yo les digo que todos son buenos. No hay carro malo”, señala entre risas el comunicador. Confiesa que ya perdió la cuenta de cuántas marcas ha conducido y que ya no hace ‘road test’ de ningún automóvil. “Esa tarea se la he delegado a mi hijo”, indica con buen humor.

Derechos y costos del Dakar

Cuando se confirmó que el Rally Dakar se correría en su totalidad en el Perú, Kike Pérez apostó por comprar los derechos de transmisión del evento. “Estuvimos negociando cerca de un mes”, comenta.

Una vez acordada una cifra a pagar, tuvo que convencer a un canal local de que emitir un programa con las noticias más relevantes del rally era un buen negocio. “Siempre ha habido un público para el automovilismo en el Perú. Después del fútbol y el vóley, es el deporte que más destaca”, afirma.

El programa, de acuerdo a las cifras de rating, tuvo éxito. Fueron en total 13 y llegaron a picos de 18 puntos durante el evento automovilístico. Es decir, cerca de 600,000 personas que prendían su televisor a las 11 p.m. para enterarse de las novedades del Dakar.

A pesar del interés del público, sostiene que este ha disminuido en comparación a décadas pasadas. “Las carreras han venido a menos en el circuito de rally en el Perú. Los mejores autos del rally son del 2009. Tienen 10 años de uso”, se lamenta.

Corredores reconocidos ya no están participando porque los costos son altos y no hay auspicios. “Cada vez hay menos inscritos, carros, figuras y, por ende, menos interés de la gente”, añade.

En ese aspecto, manifiesta que países como Ecuador, Bolivia y Chile nos llevan la delantera. Este último albergará este año por primera vez una fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC, por sus siglas en inglés).

Y es que el rally es uno de los deportes donde más se invierte, de acuerdo a Pérez.

Solo para inscribirse en el Dakar se debe pagar US$ 80,000. Asimismo, para terminar la carrera un piloto debe desembolsar, en promedio, US$ 200,000. Y, finalmente, para entrar en la general, es decir, entre los primeros puestos, se debe contar con una inversión de al menos US$ 400,000.

Récord y posta

Después de 38 años ininterrumpidos en la televisión, Kike Pérez expresa que está listo para el retiro. Lo hará en un par de años, cuando cumpla cuatro décadas.

“El anterior récord de la televisión peruana lo tenía Augusto Ferrando, que condujo un programa casi 30 años. Pero ya le saqué bastante tiempo de ventaja”, explica, como si hablara de una carrera de autos.

Confiesa que le gustaría batir un récord Guinness. Ha comenzado a averiguar si hay otro programa en el mundo que haya durado tanto tiempo como el suyo. Luego de eso, le dejará la posta a su hijo, que se llama como él y también usa barba. “La gente no notará el cambio”, comenta, sin nostalgia.

Recuerda que cuando ingresó al mundo de la televisión todavía era piloto. “Me di cuenta que no podía hacer las dos cosas. Correr autos me costaba plata y el programa me daba plata. Fue fácil de escoger. Así que chau carros”, dice mientras ríe.