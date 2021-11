Kantar, la compañía líder mundial de análisis de datos y consultoría de marca, dio a conocer la tercera edición de su estudio de sostenibilidad: Who Cares, Who Does, en donde resalta que los denominados “Eco-Actives”, el grupo poblacional que más se preocupa y actúa para cuidar el medioambiente, a nivel Latinoamérica, pasó de 11 % (2019) a 16 % en 2021, y en Perú se elevó del 6% al 11% en el mismo período.

Este año, el estudio, desarrollado por la división Worldpanel de la consultora, analizó la sostenibilidad y las actitudes medioambientales de los consumidores a través del prisma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU por primera vez, ofreciendo una visión detallada de la evolución de los consumidores y su preocupación por el medio ambiente en Latam.

Contaminación del agua la principal preocupación de los peruanos

Los resultados del “Who Care Who Does” (WCWD) en Perú revela que la población en el país ha incrementado el interés por el cuidado de su entorno en los últimos dos años y asumido un rol más activo al respecto, observando un crecimiento de quienes toman algunas o muchas acciones y una reducción de los que no tienen interés en esta problemática.

Por ejemplo, entre el 2009 al 2011, se observa un incremento del grupo de peruanos “Eco-Actives” (los más activos para aminorar el impacto ambiental), que se elevó del 6% a 11%; y el de los “Eco-Considerers” (los que toman algunas acciones para mitigar este problema), que también creció, pasando del 25% al 31%; mientras que los “Eco-Dismissers” (los que tienen poco o nulo interés en los desafíos ambientales y no actúan al respecto) se redujeron del 69% a 58%.

Asimismo, la contaminación del agua destaca como la mayor preocupación que tienen los peruanos con 16.3%; siendo el cambio climático y la escasez de agua los que se reparten el segundo y tercer lugar con 15.2%. La contaminación del aire y el desperdicio del agua son también otras de las principales inquietudes de las personas con un 11.5 % y 10.4 % respectivamente.

En relación con los ODS de la ONU, una educación de calidad y salud son otras de las grandes preocupaciones para los peruanos a comparación de los demás países a nivel regional, que tienen mayor desasosiego en erradicar la pobreza o que haya nuevas inversiones

Además, para la población nacional, destaca que las responsabilidades son compartidas pues el 33 % de los hogares señalan que el gobierno y los consumidores son los principales responsables del cuidado del medio ambiente, mientras que un 29 % sostiene que los fabricantes también tienen ese deber. Estas cifras han variado en los últimos años, pues de acuerdo al estudio realizado en 2019, las marcas eran las principales responsables con un 31 % de acuerdo a la población.

El interés por la conciencia ambiental ha hecho que los consumidores peruanos varíen los atributos en el proceso de compra, por lo que el 48 % afirman que buscan marcas que usen envases reciclables y el 38 % señala que se fijan si tiene sello orgánico y que el empaque haya sido reciclado. Asimismo, el 45 % de peruanos han dejado de comprar, ocasionalmente, productos por su impacto ambiental y el 33 % señala que, de haber un producto sustentable, empezaría a consumirlo. Además, el 65 % afirma que es muy probable que cambien de marca si la nueva se puede reciclar fácilmente y el 61 % lo haría si los empaques brindan nuevas alternativas de plástico y si contienen plástico biodegradable.

¿Cómo vive la región el consumo y la sostenibilidad?

América Latina es muy diferente en términos de prioridades de los consumidores frente a Europa y a muchas otras partes del mundo. Con la excepción de Chile, que a veces obtiene una puntuación más similar a Alemania en algunos temas, la mayoría de los países de Latam tienen un conjunto de actitudes diferenciadas.

En todo el continente los consumidores se encuentran en etapas muy diferentes en su jornada ecológica. Chile tiene el mayor segmento de Eco Actives, representando el 31 % de los hogares en 2021, seguido de México (18 %), Costa Rica (14 %), Colombia (13 %), Perú (11 %) y con solo el 8 % de los hogares, Brasil es el país con la menor penetración.

El cambio climático, por ejemplo, obtuvo un 8% en Brasil, pero un 16% en México y Chile. La escasez de agua fue un gran problema en México (27%) y Chile (25%), pero se consideró menos importante en Brasil (9%) y Costa Rica (11%). Un tema que está ganando conciencia son los desechos plásticos con cifras de 2021 para Costa Rica (10%), Colombia (9%) y Chile (9%), lo que demuestra que es un problema para un número significativo de consumidores.

“Obtener información sobre las preocupaciones más amplias ayuda a las empresas a comprender las prioridades de los consumidores para luego crear soluciones de sustentabilidad efectivas”, comenta Kesley Gomes, Latam Solution Director, LinkQ en la división Worldpanel de Kantar.

Mientras que Francisco Luna, Country Manager de la división Worldpanel de Kantar para Perú, destacó “Perú ofrece un espacio único para trabajar de la mano de los consumidores, ya que es el país de Latam en donde éstos se consideran más corresponsables, siendo determinante comenzar a accionar porque los hábitos de compra ya están siendo impactados por esta creciente conciencia eco ambiental”.