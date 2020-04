Con la suspensión de eventos masivos, miles de personas que compraron boletos para ir a un concierto se quedaron sin saber qué pasará. ¿Verán en una nueva fecha a sus artistas o les devolverán el dinero?

De otro lado, ¿qué sucede con los empresarios que invirtieron en traer un show? Alejandro González, CEO de Kandavu, da luces sobre la situación actual de las promotoras de espectáculos.

El Gobierno anunció que no habrá eventos masivos hasta fin de año…

A raíz de esas declaraciones, hemos recibido un sinfín de mensajes exigiendo la devolución de entradas. Pero eso es totalmente falso.

¿Por qué?

Porque el Gobierno todavía no ha tomado una decisión oficial. Simplemente, hizo un comentario, irresponsable, desde mi punto de vista.

¿Cuál es su posición?

Nosotros vamos a reprogramar todos nuestros shows porque sentimos que es lo que corresponde. Teníamos más de un 90% de pagos realizados. Si devolvemos un dinero que no tenemos, simplemente vamos a quebrar. Es el caso de todas las productoras de conciertos.

¿La postura de todas las productoras es la de reprogramar?

Del 90%, sí. Somos parte de un gremio que representa a entre 15 y 20 empresarios. Intentamos tener una comunicación con el Gobierno, pero no hemos sido atendidos. Entendemos que hay otras prioridades.

Aparte de eso, ¿qué oportunidad ve en lo digital?

Estamos buscando transformarnos. Sin embargo, el Perú no está preparado para reemplazar el live show. Si bien puede ser una salida, no es el momento.

Si el Gobierno confirma que no habrá eventos este año, ¿qué sigue?

Saber si es que exige a las productoras devolver el dinero. En nuestro caso, no tenemos ningún reparo en que todo se postergue un año si es que es una decisión por la salud pública. Pero esa no es la discusión.

¿Cuál es?

Indecopi tendría que manifestarse también. Si no podemos reprogramar, todas las productoras van a quebrar. En nuestro caso, tendríamos que devolver US$ 1.4 millones que, como entenderás, no los tenemos.

Como gremio, ¿a cuánto ascenderían esas pérdidas?

Estamos cerca a los US$ 20 millones en devoluciones, si es que llegamos a esa nefasta decisión.

¿Cuál es la situación con los artistas?

Entienden 100% la situación y están llanos a las reprogramaciones.

En caso de que se pueda reprogramar, pero algunas personas prefieren la devolución, ¿qué sucederá?

Hay que entender que esto es una situación de fuerza mayor. Cuando sucede esto, legalmente no hay un acto imputable hacia los empresarios.

¿Entonces?

Nuestra postura va a ser no devolver boletos. Nosotros no hemos originado esto. Por eso, pedimos al Gobierno, cuando pueda, que nos escuche. Esto será una catástrofe que va a arruinar toda la industria del entretenimiento, desde la persona que recoge la basura después del show hasta al empresario detrás. Hay una cadena de pagos inmensa.