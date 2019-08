La estrategia de Google Perú para los siguientes años está fijada. Julian Coulter, su gerente general, señala los pilares en los que la empresa se enfocará, por lo menos, a corto plazo. Asimismo, en un contexto en que el usuario yace cada vez más fragmentado, hace hincapié en el rol de la inteligencia artificial.

¿Cuál es la punta de lanza de Google Perú ?

Nosotros estamos liderados por las necesidades de nuestros clientes, no estamos para empujar un producto específico. Si hay quienes necesitan mejorar en performance, veremos cómo aprovechar search para obtener un retorno de inversión; si otros están más enfocados en branding, awareness o amor de marca, probablemente entonces necesitarán más video o display.

¿Qué área unifica la respuesta a esas demandas?

‘Search’. La búsqueda no solamente es para grandes empresas, por eso solemos ofrecer capacitaciones sobre cómo usar search para crecer. Otra área importante es mobile. El 82% de internautas se conecta vía celular. De estos más del 25% están dispuestos a usar su celular desde el momento inicial (de la intención de compra) hasta la transacción final.

¿Hay espacio para crecer en mobile?

Está creciendo año por año. Tenemos mucho por hacer. Por ejemplo, si una página tarda dos o tres segundos en cargar, un alto porcentaje de usuarios va a salir del sitio. Son aspectos en los que podemos aportar. Mobile y search son ahora muy importantes para nosotros.

¿Cómo definir al usuario peruano?

Está cambiando mucho. Hoy hay mucha interacción entre aparatos distintos: desktop, smartphone, iPad, etc. Todo eso está mezclándose. Esto significa que, si los usuarios están empleando muchos aparatos distintos, tenemos más data y debemos saber cómo manejarlo.

¿De qué manera responder a estas nuevas exigencias?

Creo que está también vinculado a inteligencia artificial y Machine Learning. Con el uso de ambas, podemos obtener resultados e insights para asegurar que los usuarios puedan tener el mensaje correcto en el momento correcto y en la ubicación correcta.

El usuario está más fragmentado, ¿cómo afrontar esto?

Quizá lo peor que le puede suceder a un usuario es recibir un mensaje o anuncio que no enganche o no sea relevante. Cuando el internauta está fragmentado, se tiene que evaluar la optimización de los mensajes, para así no interrumpirlo con mensajes genéricos.

Los anunciantes exigen cada vez más a empresas como Google y Facebook evitar asociar su contenido de marca a fake news, ¿cómo responden a ello?

Hemos dado muchos pasos. Para garantizar el brand safety usamos machine learning, al igual que empleamos esta tecnología para enfrentar los fake news. Tenemos muchos algoritmos.

¿Tanto como filtro humano?

Sí, también hemos invertido y aumentado el equipo de personas reales que dan check a las web y lo monitorean todo.

