Julian Coulter: “No interesa si eres millennial o baby boomer, lo que importa es estar alineado”

Desde un espacio con aire lúdico donde predominan llamativos colores, el ejecutivo irlandés Julian Coulter habla sobre su paso por cerca de ocho países a lo largo de su trayectoria. Holanda, Polonia, Estados Unidos y más recientemente Sudáfrica.

Hoy, rodeado de maquetas de Android, comanda Google en Perú y ahonda sobre la cultura “a great place to work”.

¿Qué fue lo más desafiante a la hora de adaptarse a Lima?

El idioma. Cuando vine, no hablaba bien español, aunque eso no ha cambiado mucho en seis años (ríe). Otro tema fue acostumbrarme al tráfico. Pero, en cuanto a la relación con la gente, diría que los peruanos son muy parecidos a los irlandeses, tenemos mucho en común, por ejemplo, nos importa mucho la familia.

¿La cultura de los colaboradores es distinta?

Sudáfrica tiene un estilo muy directo, es blanco o negro, sí o no. Mientras acá tenemos que incentivar a los equipos para optimizar sus entregables, en Europa o Sudáfrica es un poco más punitivo. El clima aquí suele ser más colaborativo, y esa es una gran diferencia respecto a otros países donde la cultura puede ser más individualista.

¿Bajo ese esquema, cómo definiría su estilo de liderazgo?

Tengo mucha suerte, cuento con un equipo maravilloso. Aquí en Google los colaboradores son muy capaces, inteligentes y motivados. Creo que eso ayuda mucho porque puedo confiar en mi gente, que es lo más importante. Diría que se trata de darles un norte sobre lo planificado y ofrecerles una guía en vez de desplegar tácticas de management a nivel micro.

¿El secreto es saber delegar?

Darles espacio para que hagan lo que necesitan hacer es parte de la cultura de Google. Si seguimos obteniendo resultados, alcanzando números y performando bien, no me preocupa cómo se hacen los detalles. Además, tenemos métricas para asegurar que vamos en buen camino.

¿Qué cualidad necesita tener un colaborador para mantenerse vigente en este mercado?

Sin duda, necesitamos mantenernos al límite de lo que está pasando en el mundo digital, que está siempre transformándose, por eso solemos tener capacitaciones con frecuencia. Tampoco importa si eres millennial o baby boomer, importa estar alineado bajo una misma visión.

¿Cómo establece el balance?

Creo que el balance no involucra estar acá de 9 a.m. a 6 p.m. Cada uno maneja su propio tiempo y esto viene amarrado a la confianza y a la libertad que tiene. Si el colaborador se siente bien con su vida personal, lo va a proyectar en el trabajo, y viceversa. Es como un yin yang.

Dar la posibilidad de tener distintos espacios...

Sí, por eso, siempre les digo a las madres que hay en esta oficina que si tienen una actividad en la escuela de sus hijos no pierdan la oportunidad de ir.

¿Cómo gestionar la flexibilidad sin perder foco en el resultado?

Tengo mucha cercanía con mi equipo. Me reúno una vez por semana, one to one y face to face con el equipo. Ahí podemos revisar las métricas más importantes, todo está basado en las necesidades de los clientes: tenemos cómo medir su satisfacción, su crecimiento, etcétera. Todo está articulado. Por eso no importa si trabajan desde casa un día: sé que están enfocados.

¿Qué actividades suele hacer en sus momentos libres?

Deporte, cuando puedo escapar. Tengo dos niños, que son pequeños, entonces (con mi esposa) compartimos responsabilidades. Antes, cuando tenía un poco más de tiempo, hacía muchas maratones. En Sudáfrica corría 90 km, algo que me exigía mucho tiempo para entrenar. Ahora bien, hace poco remé en La Punta, ahí hay un Club Universitario de Remo. Eso sirve mucho para escapar, tener espacio propio y respirar.

Google también es conocido por los diseños de sus oficinas, ¿influye mucho en el día a día?

Eso es parte importante para nosotros: que haya un espacio para reflexionar es importante para Google. Por esto, tenemos espacios para nuestra gente, para que haga sus propias cosas y piense estratégicamente. El ambiente laboral es muy importante.

“Creo que hay que darle espacio a nuestra gente para que haga lo que necesite hacer”.