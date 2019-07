Juegos Panamericanos: Las finales de este martes en Lima 2019

El balonmano femenino, clasificatorio para Tokio-2020, y otras 25 finales se disputarán este martes en los Juegos Panamericanos de Lima-2019.

Lluvia de oros habra en la jornada en el esquí acuático (7) y el canotaje de velocidad (4), que culminan sus torneos este martes, al igual que la halterofilia, en la que se disputarán sus tres últimas finales.

También este martes culmina el voleibol playa con las finales en ambas ramas.

Por su parte, la gimnasia artística repartirá cinco preseas doradas, en su penúltimo día de competencia en los Panamericanos que se celebran en la capital peruana hasta el 11 de agosto.

-- MARTES 30 de JULIO



- Balonmano



Femenino



- Bowling



Individual Masculino



Individual Femenino



- Canotaje



K2 500 m Femenino



C1 200 m Femenino



K1 200 m Masculino



K1 200 m Femenino



- Esquí acuático



Overall Slalom Femenino



Overall Slalom Masculino



Overall Figuras Femenino



Overall Figuras Masculino



Overall Salto Femenino



Overall Salto Masculino



Wakeboard Masculino



- Gimnasia artística



Piso Masculino



Caballo con Arzones Masculino



Salto Femenino



Anillos Masculino



Barras Asimétricas Femenino



- Halterofilia



87 Kg femenino



+87 Kg femenino



+109 Kg masculino



- Tiro



50 m Rifle 3 Posiciones masculino



Fosa masculino



- Voleibol playa



Femenino



Masculino