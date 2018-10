Juegos Olímpicos de Tokio: un récord de 41° los pone en riesgo

En Japón, durante el verano, específicamente entre los meses de junio y agosto, el termómetro marcó los 41°C. La ola de calor es tan intensa que por la calle las personas caminan con ventiladores portátiles.

Durante esta temporada, vivir en la isla es un tormento y los Juegos Olímpicos del 2020 coinciden justo con esas fechas. El evento deportivo será entre el 24 de julio y el 9 de agosto.En este contexto de fervor, 20,000 ciudadanos fueron hospitalizados y 65 murieron a manos del calor, según señaló el diario Expansión.

La gobernadora, Yuriko Koike, no se rendirá ante el sofoco. No planea cancelar los Juegos ni pretende que el Comité Olímpico Internacional (COI) cambie de sede. Koike advirtió que “será fundamental encontrar medidas para hacer frente al calor y garantizar el éxito de los Juegos”.

Acción gubernamental

Una de las medidas que ha tomado el Gobierno japonés frente a este desafío es sembrar más árboles a los alrededores del Estadio Olímpico. También plantarán en las calles aledañas para garantizar puntos de sombra tanto a los competidores como a los espectadores.

Además, en la ciudad se comenzó a instalar un asfalto especial en más de 100 kilómetros de carreteras del centro de la capital. Esta incluye el recorrido para las pruebas olímpicas de maratón y marcha. Se trata de un material reflectante de rayos ultravioleta, que permitirá disminuir la temperatura superficial en unos ocho grados centígrados, según la agencia EFE.

También se piensa colocar en las calles vaporizadores en determinados puntos. Serán situados donde se concentre la mayor parte del público. Esta máquina permitirá bajar la temperatura en aproximadamente dos grados.

Por último, el COI tramitó para cambiar el horario de las competencias. El consejo pidió adelantar las pruebas al aire libre debido a la elevada humedad ambiental entre las 9 a.m. y 2 p.m.

Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente aconsejó desistir de cualquier práctica física, ya que existe un alto riesgo de sufrir enfermedades relacionadas al calor como la hipertermia.

Montos y presupuestos

Durante todo el 2017, Japón buscó alternativas para reducir los gastos de la realización de los Juegos. Una opción fue hallar instalaciones ya existentes en vez de construir nuevas como normalmente se acostumbra.

Sin embargo, a comienzos de año, según USA Today, la gobernadora Koike anunció que necesitaría el doble de dinero calculado para la realización de obras. En una conferencia de prensa, dijo que la ciudad gastaría US$ 7,500 millones adicionales, lo que llevaría al gasto total de US$ 20,000 millones.

Fue por este motivo duramente criticada por los organizadores, argumentando la necesidad de reducir nuevamente los costos.

Es por eso que ahora la financiación será respaldada con dinero público. Según el plan de Koike, el Gobierno de Tokio gastará US$ 1,400 millones en infraestructura.

Soporte financiero

Además del apoyo económico de las entidades del Estado, los Juegos Olímpicos cuentan hasta la fecha con 55 socios respaldando el evento.

Todas las empresas están inscritas en tres diferentes categorías: “Gold Partner”, “Official Partner” y “Official Supporter”.

Por eso, cada nivel tiene un monto mínimo para poder ser partícipe.

Para el primero es de US$ 127.36 millones, el segundo US$ 52.65 millones y el último US$ 8.77 millones.

Finalmente, los beneficios son que podrán emplear el logotipo de los JJ.OO. e incluir consignas en sus anuncios, según EFE.