José Luis Jiménez: “Hoy todo se mueve rápido. Si piensas mucho qué vas a hacer, pierdes”

El mexicano José Luis Jiménez es el gerente general de Tetra Pak Perú desde hace más de un año. En la empresa inició su carrera en un puesto bajo: de ejecutivo de Ventas hace 23 años.

Gracias a la política de la empresa de conocer mercados extranjeros, trabajó en diferentes países como Estados Unidos, Colombia y Perú.

¿Cómo es su estilo de liderazgo?

Soy muy práctico, me gustan las cosas claras y tener una política de puertas abiertas.

¿Cuál fue su aporte para mejorar el clima laboral?

Una vez al mes invitamos a diez personas a tomar desayuno para conversar. El objetivo es conocernos mejor a nivel personal y profesional.

¿Cómo describiría a sus colaboradores?

Depende de qué país venga (risas). Creo que diría: dispuesto a ayudar en los resultados de la compañía y a solucionar las cosas.

¿Se considera ‘workaholic’?

Por definición no quisiera serlo.

¿Por qué?

A veces terminas laborando más de lo pensado porque el trabajo lo requiere. Sobre todo hoy que estamos conectados todo el tiempo. Si algo surge atiendo la llamada, no creo que por eso sea workaholic.

¿Cómo distribuye su tiempo entre la oficina y familia?

Mi tiempo en el trabajo es muy variado. Me gusta llegar a las 7:30 a.m. y salir a las 6 p.m. Cuando me voy, digo: “A partir de ahora es tiempo familiar”. Llego a casa y mis hijos me piden ayuda con el curso de matemática.

¿Su familia comprende su horario laboral?

Sí, porque trato de hacer muchas actividades con ella. Al ser extranjeros, solo estamos mi esposa y mis dos hijos. Es decir, no tenemos al resto de familiares. Por eso, muchas de las actividades requieren que esté presente.

¿Por ejemplo?

Ir a todos los eventos escolares de mis hijos. Trato de estar en todo lo importante. En las tardes, les ayudo con tareas, salimos a caminar al malecón, montar la bici, pasear con el perro.

Trata de tener una vida balanceada...

Sí. Cuando estás fuera, tu círculo de amigos es diferente: hacen la función de familia extendida. Te apoyas mucho en ellos. Además, también están en la misma situación.

¿Qué actividades realiza en sus tiempos libres?

Me gusta jugar golf, montar bici, salir de paseo, ir a comer y estar con mi familia. Siempre planeamos hacer cosas. A mí me encanta ir al cine, pero ahora a mis hijos no tanto, me dicen: “¡No! ¿De nuevo al cine?” (risas).

¿Y realiza algún deporte por las mañanas?

Fíjate que no. En la mañana vengo directamente de la oficina. Cuando hago deporte es en la tarde. Salgo a correr al malecón.

Si no hubiese estado en la industria, ¿a qué se hubiese dedicado?

De niño siempre dije que iba a ser piloto de avión. Cuando crecí, decidí estudiar ingeniería. Hasta la fecha digo que algún día voy a tomar unas clases para aprender a volar algún avión pequeño, cosa que no es tan fácil.

¿Se imaginó que llegaría a ser gerente general?

Desde que estuve en el área comercial, lo pensé. Tal vez no imaginé dónde me iba a llevar geográficamente. Algunos días me levanto y pienso: “¿Cómo acabé en Perú?”. Trabajar en Estados Unidos sí lo había pensado, pero en Sudamérica nunca lo imaginé.

¿Qué aprendió a lo largo de su carrera?

Las distintas formas de hacer negocios en las culturas de los países en los que he estado. Aprendí a manejar diferentes equipos.

¿Y cuál fue su mayor crítica?

Deberíamos escuchar más a los clientes y entenderlos. Tal vez cuando estás en una empresa grande, no prestas tanta atención. Esa podría ser una crítica, pero a la vez es una oportunidad.

¿Cómo se ha adaptado a los cambios en su industria?

Hoy todo se mueve rapidísimo. Las demandas de los clientes también cambiaron. Antes se trabajaba en proyectos que duraban un año. Ahora piden que se entreguen resultados en un mes. Hay que adaptarse.

¿Y si no se ajusta a los tiempos?

Perdemos oportunidades. Si te quedas pensando mucho qué vas a hacer, pierdes. Si sucede, solicitamos feedback sobre lo acontecido para seguir aprendiendo.

Hoja De Vida Nombre: José Luis Jiménez Morales.

Nacionalidad: Mexicana.

Estudios: Ingeniería de Sistemas en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores Monterrey.

Cargo: Gerente general Tetra Pak Perú.

Estado civil: Casado.

Hijos: Dos.