La industria del fútbol sigue paralizada y no sabemos cuándo volverá a la normalidad. En esta coyuntura, los clubes y jugadores más mediáticos del mundo optan por diversas medidas económicas para hacerle frente a la crisis.

Algunos jugadores del Barcelona, por ejemplo, aceptaron una rebaja temporal de sus sueldos para poder pagar a los cientos de trabajadores administrativos del club. Sobre esto y la situación de los equipos peruanos, conversamos con Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap (Agremiación de Futbolistas Profesionales).

En la Premier League se discute una rebaja del 30% del sueldo de los futbolistas…

Los jugadores se oponen. Cuando uno se rebaja el sueldo es porque la empresa pasa una situación económica crítica, pero primero tiene que demostrarse.

¿Cuál es la situación de los clubes peruanos?

Según un estudio de la FPF de hace dos años, el 70% de clubes peruanos tiene los derechos de televisión como su principal fuente de ingreso.

¿Cuánto representa?

Representa entre el 70% y 80% de sus ingresos anuales. Con eso tienen cubierta la planilla.

¿Y la taquilla y sponsors?

Solo los clubes grandes, como Cristal, Universitario, Alianza y tal vez Melgar, tienen como factor principal de ingreso la taquilla y los sponsors.

Entonces, ¿no es replicable aquí la reducción de sueldos?

Si la televisión no ha dejado de pagar, no habría por qué. Lo que pasa es que hay una obsesión tremenda con recortarles los sueldos a los jugadores, pero ni siquiera saben si los clubes tienen problemas económicos. Los futbolistas están dentro de la ley laboral vigente y, bajo esa ley, ya lo dijo la ministra de Trabajo, los que no tienen trabajo remoto tienen licencia con goce de haber.

¿Los clubes están al día en los pagos?

Hay 18 clubes que ya pagaron marzo. De todos ellos, hay tres o cuatro que han acordado con sus futbolistas el pago este mes de un porcentaje que varía entre el 50% y 70% y el saldo pagarlo a finales de abril o la quincena de mayo.

¿Qué clubes no han pagado y por qué?

Sport Boys y Cienciano no han pagado por temas administrativos, de cheques que no han podido cobrar o de registro.

¿No es un tema de solvencia?

No, por ahora no. Pero esta es la foto hasta hoy. Más adelante tendremos que ver cómo sigue la situación. Mientras tanto, la televisión seguirá pagándoles puntualmente a los clubes, porque además se abre un nuevo panorama para ellos.

¿En qué sentido?

Ahora que va a tener que jugarse a puertas cerradas, no habrá competencia de cines, casinos, bares. La televisión se convertirá en un atractivo importante y pueden aprovechar la situación para incrementar sus anunciantes.

La FIFA ha dispuesto un monto para afrontar esta crisis...

Sí, se les entregarán US$ 5 millones a todas las federaciones y además la Conmebol ha destinado US$ 27 millones para los problemas que puedan surgir a raíz del coronavirus y como línea de crédito.

¿Qué pasa con los clubes que disputan Copa Libertadores?

El caso de Alianza Lima y Binacional es distinto. Ellos tienen la posibilidad de pedir cada uno un adelanto de su participación. Pueden solicitar hasta US$ 1.8 millones.

¿Y los equipos de la Sudamericana?

Sport Huancayo y Melgar pueden pedir hasta casi US$ 200,000 cada uno.

Otrosí digo

Liga 1. De acuerdo a Álvaro Barco, gerente deportivo del Club San Martín, hasta ahora la FPF no precisa cómo va a reprogramar el campeonato. “En los últimos tiempos, la FPF toma decisiones unilaterales sin consultarnos”, sostiene. Una alternativa, según Barco, es cancelar la Copa Bicentenario. “Pero eso también es vinculante con la televisión, que exige una cantidad de partidos”, agrega.