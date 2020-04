La diva del pop Jennifer López y su prometido, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, están trabajando juntos en la posible compra del equipo de los New York Mets y han contratado al banco JPMorgan para recaudar capital, informó la revista estadounidense Variety.

La célebre pareja formada por “J.Lo y A.Rod” ya se mostró interesada en comprar el equipo hace un par de meses, de acuerdo a medios locales, y fuentes cercanas al asunto bajo anonimato dijeron a Variety que ambos están trabajando en el asunto con un directivo de la banca de inversión en Norteamérica.

Los New York Mets son propiedad de la familia Wilpon, que en diciembre anunció que estaba negociando vender el 80% del equipo a uno de sus accionistas por valor US$ 2,600 millones bajo la premisa de retener el control durante los cinco primeros años, pero el acuerdo finalmente no se cerró.

Otra fuente cercana a las negociaciones de la pareja con JPMorgan aseguró al diario New York Post que su intención de comprar la franquicia de béisbol es "real", y este pasado marzo el propio Rodríguez dijo en una entrevista con el presentador Jimmy Fallon que "estudiaría" la "oportunidad" si se le presentara.

Aunque el accionista previamente interesado en los Mets, Steve Cohen, no está descartado como comprador, la familia Wilpon, que compró el equipo en el 2002 por US$ 391 millones, planea ahora vender el equipo en una subasta y sin precondiciones, según el Post.

El patrimonio neto combinado de Jennifer López y Alex Rodríguez se sitúa en unos US$ 700 millones, cifra considerablemente más baja de la que manejaban el accionista Cohen y los propietarios de los Mets, equipo que tiene unas pérdidas anuales de unos US$ 50 millones.