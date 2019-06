Jay-Z, el ex ‘dealer’ que supo hacer fama y fortuna en el mundo del hip-hop

Nueve años atrás, en el exclusivo restaurante Hollywood Diner de Omaha, Warren Buffett tenía frente a él a un comensal casi improbable, Jay-Z . El magnate, según Forbes , quedó impresionado con los planes del rapero para generar su propia fortuna.

Hoy Jay-Z ostenta, según la revista americana, un patrimonio que asciende a US$ 1,000 millones, una estratosférica suma que lo ha convertido en el primer rapero multimillonario y en uno de los pocos artistas en situarse en ese listado.

El también esposo de la célebre Beyoncé ha fundado un imperio en constante expansión, que incluye bienes raíces, participaciones en compañías diversas, colecciones de arte y un largo etcétera.

Origen humilde

Sin embargo, sus iniciativas más interesantes demuestran el apego que conserva por sus orígenes. Van desde un proyecto de viviendas en Brooklyn hasta su participación a modo de accionista del equipo Brooklyn Nets. Y es que Shawn Carter –su verdadero nombre– nació en 1969 en el mencionado barrio estadounidense, caracterizado en aquel entonces por la criminalidad.

Luego de que su padre lo abandonara a los 11 años, el artista se dedicó al tráfico de drogas y, aunque seducido por la vida de pandillero, encontró en el rap una vía de escape. Fue así que a los 20, según Milenio, grabó su primer sencillo, que lo conllevó a tener su primera aparición televisiva en MTV.

Música y negocios

No transcurrió demasiado tiempo para que Jay-Z encontrara la fórmula de combinar la música y el negocio. Así, fundó su propio sello discográfico, que le permitió lanzar al mercado su primer álbum “Reasonable Doubt”. El éxito casi inmediato que obtuvo con dicho material atrajo a nuevos talentos dispuestos a firmar con su compañía.

Desde entonces, el rapero ha acumulado 14 álbumes, 22 Grammy y más de US$ 500 millones en ganancias antes de impuestos en una década.

“La mayoría de veces los raperos terminan en quiebra”, declaró en el 2005, según The Guardian. “Ya es hora de que alguien lleve esto al siguiente nivel”.

Táctica y estrategia

Jay-Z comprendió la importancia de diversificarse y la de construir su propia marca en lugar de promocionar la de otros.Algunas de sus posesiones más valiosas incluyen la marca de champán Armand de Brignac y la de coñac D’Usse con un valor de US$ 410 millones, recoge BBC. Solo esta creció 80% el último año.

También posee una amplia cartera de inversiones valorizada en US$ 220 millones. Así como una participación de US$ 100 millones en el servicio de música Tidal, que relanzó con una lista de famosos. Entre ellos, Beyoncé, Kanye West y Calvin Harris. Además de una colección de arte, cuenta con una mansión valorizada en US$ 26 millones en East Hampton y una finca de US$ 88 millones en Bel Air. Sin duda, Jay-Z es el negocio.

infografía