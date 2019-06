Jay-Z se convierte en el primer multimillonario del hip-hop

Jay-Z es oficialmente el primer multimillonario del hip-hop, anunció Forbes el lunes, aupado por su firma de entretenimiento pero también por el fruto de sus inversiones en bebidas alcohólicas, el arte y los bienes raíces.

El rapero Shawn Carter -su verdadero nombre-, quien creció en uno de los conjuntos de viviendas con peor fama de Brooklyn, "ha acumulado una fortuna que conservadoramente alcanza los 1,000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los pocos artistas del entretenimiento multimillonario, y el primero del hip-hop", dijo la revista en una nueva edición.

El emporio que erigió Jay cuenta con participaciones en las marcas de champán Armand de Brignac y de coñac D'Usse (por valor de US$ 310 millones y US$ 100 millones respectivamente), así como US$ 220 millones en efectivo e inversiones que incluyen una participación en Uber por un valor estimado de US$ 70 millones.

El cantante de 49 años también gestiona un catálogo de música de US$ 75 millones, otros US$ 75 millones de la compañía de entretenimiento Roc Nation y US$ 100 millones del servicio de streaming Tidal.

En el ámbito de los bienes raíces, además de su penthouse en el elegante barrio de Tribeca de Nueva York, Jay-Z y su esposa, la superestrella Beyoncé, poseen mansiones en East Hampton, Nueva York y en el exclusivo vecindario de Bel Air de Los Ángeles, propiedades inmobiliarias que agregan unos US$ 50 millones a la fortuna del rapero, añadió Forbes.

En 2017, Forbes dijo que la pareja musical había amasado oficialmente un patrimonio conjunto de US$ 1,000 millones.

Se consideraba ampliamente que el magnate del hip-hop Dr. Dre ya había alcanzado el estatus de multimillonario, especialmente después de haberse declarado a sí mismo como tal en 2014. Pero según la clasificación de Forbes de 2018, su riqueza personal está en el entorno de los US$ 770 millones, a pesar de haberle vendido su compañía Beats by Dre a Apple por US$ 3,000 millones.

El rapero Diddy, por su parte, maneja una fortuna estimada en US$ 825 millones, de acuerdo con el mismo ránking. Junto con Dre y Jay, no solo son los artistas de hip-hop más adinerados sino los músicos estadounidenses más ricos de todos los géneros.

Swizz Beatz, el productor de varios megahits de Jay-Z, dijo a Forbes que el rapero ha creado "el modelo para nuestra cultura".

"Un tipo que luce como nosotros, suena como nosotros y nos ama, llegó a algo que siempre sentimos que estaba por encima de nosotros" , dijo. "Si es multimillonario ahora, imagina lo que va a llegar a ser".