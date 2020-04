Como ocurrió con casi todos, el covid-19 interrumpió las rutinas laborales e incluso planes vacacionales del actor y psicólogo Javier Echevarría. Sin embargo, Echevarría afirma que la crisis le ha servido para retomar proyectos que postergó y volverse más creativo con las herramientas tecnológicas para difundir sus talleres de mejora integral de las personas (ver el dato). “Todos debemos de tomar una decisión ante una dificultad: verla como amenaza o como oportunidad”, apunta.

¿Cuál es la oportunidad que tenemos como país?

No habíamos construido una identidad de nación en todos estos años. Me parece muy potente que, un año antes de cumplir nuestro bicentenario, cuando estábamos tan polarizados, tengamos una situación que nos haya permitido unirnos. Lo valioso es que ahora hemos empezado a ver al país como a una familia.

Esa familia, ¿en qué situación está en este momento?

Hay familias que a veces están peleadas entre sí, pero cuando hay un tema de salud dejan de lado las rencillas para volver a encontrarse. Eso está pasando con la mayoría. El 92% está siguiendo la cuarentena y un 8% que no. En toda familia hay un miembro disidente.

¿Qué hacer con ellos?

Siempre hay alguien que no sabe procesar su dolor, que piensa más en sí mismo. Igual es parte y hay que trabajar para incorporarlo.

Siguiendo con la metáfora de la familia, ¿cabe la misma para las empresas?

A veces las empresas se sienten como familia. Pero hay una diferencia. Es más fácil verla como un equipo porque su esencia es la temporalidad y está diseñada para el cumplimiento de uno o más objetivos.

Objetivos que por esta crisis no se están cumpliendo…

Sí, es momento de que todos los trabajadores, si quieren que la empresa sobreviva, saquen su mejor versión y se porten como familia.

¿Qué significa esto?

Los trabajadores tienen que tomar en cuenta que luego de la pandemia tienen que acabarse cualquier tipo de reclamos y pedidos. Ahora es momento de poner los hombros porque habrá que hacer un montón de ajustes. Si alguien comienza a hacer pedidos individuales, la empresa va a quebrar. Y al cerrar será peor porque habrá un grupo mayor que se va a perjudicar.

¿Esta oportunidad, hablemos de familias o empresas, como nos sirve para redescubrirnos?

Depende. La cuarentena es un momento de cosecha de lo sembrado en la empresa o familia. Si has postergado conversaciones, no has dedicado tiempo a las cosas importantes y de pronto te encierras, pues hay bombas de tiempo que van a estallar.

Personalmente, ¿qué sentido le ha encontrado a esta cuarentena?

Me he vuelto más creativo. Había estado postergando proyectos y de pronto en una semana he hecho todo. Además, me estoy acercando a las redes sociales, a las que era un poco reticente.

EL DATO

Talleres. El actor y psicólogo Javier Echevarría acaba de lanzar el curso virtual para empresas denominado “Tiempos de cuarentena”. Este se suma a los que ya dicta el especialista dirigidos a todos y que, hasta antes de la cuarentena, eran presenciales. Algunos de ellos son “Orientación vocacional”, “El rito del adiós”, entre otros.