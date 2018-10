Jacques Torres y la fábrica de chocolates que factura por año US$ 10 millones

Desde niño supo que se ganaría la vida con sus manos. Y es que el ejemplo más cercano que tuvo Jacques Torres fue su padre, un carpintero. Sin embargo, Torres no optó por ese oficio. A los 15 años, comenzó a practicar en una pastelería en Bandol, al sur de Francia.

Hoy, a sus 59 años, el chef es reconocido mundialmente como uno de los mejores reposteros, posee una fábrica de chocolates que factura US$ 10 millones al año, es co-conductor de la serie gastronómica de Netflix “Nailed it” y creador del Museo del Chocolate en Nueva York.

Aprendizaje

‘Mr. Chocolate’, como es conocido, comenzó a construir su imperio desde muy joven.

Cuando cumplió 18 años, en 1980, ya trabajaba con Jacques Maximin, chef ganador de dos estrellas Michelin. Bastaron solo seis años para que Torres sea condecorado por el Gobierno francés por su trabajo. Se hizo del prestigioso premio Un des Meilleurs Ouvriers en repostería, lo que también le permitió viajar alrededor del mundo para mostrar su talento.

A los 28 años decidió probar suerte en Estados Unidos. Trabajó para el Hotel Ritz Carlton y para el restaurante Le Cirque durante 12 años como jefe del área de pastelería. Sin embargo, al acercarse a cumplir cuatro décadas, se empezó a preguntar “¿Qué quiero hacer por los próximos 20 años?”, escribió en una columna de The Chicago Tribune.

La fábrica de chocolates

Torres estudió el mercado y se percató de que nadie en Nueva York estaba haciendo un buen chocolate.

Decidió invertir US$ 120,000 de sus ahorros en alquilar por 10 años un terreno comercial en Brooklyn. Era el año 2000. “Mis amigos y yo limpiamos el espacio, arreglamos el piso, el techo e instalamos electricidad y cañerías. Lo queríamos listo para empezar a producir en tres meses, para Navidad”, recuerda Torres en una entrevista para CNN.

“Mi plan fue elaborar el mejor producto posible y tener los precios más bajos entre los mejores chocolates. Ese es aún nuestro enfoque”.

Cuando abrió sus puertas, ya había gente esperando fuera del local. “Mi chocolate es especial porque es real. Mis pistachos son de Italia y las almendras de España. Mi plan fue elaborar el mejor producto posible y tener los precios más bajos entre los mejores chocolates. Ese es aún nuestro enfoque”, señala.

Y no le falta razón. Sus productos se venden desde US$ 2.50 y llegan hasta los US$ 585 que se pueden obtener en siete tiendas en diversas zonas de Nueva York. Una de ellas está dedicada exclusivamente a la venta de helados.

Asimismo, ha construido una fábrica de chocolates con una inversión de US$ 3.4 millones. Esto le permite consolidar la producción y que todos los locales cuenten con la misma calidad de productos.

“Estamos a un 35% de nuestra capacidad ahora, lo que significa que podríamos abrir otras 14 o 15 tiendas en todo el país”, señaló en una columna.

Sin embargo, Torres prefiere una vida sosegada y por ahora solo planea expandirse a lugares como Boston, Filadelfia y Washington.

Dulce museo

Además de las siete tiendas donde ofrece sus creaciones, Torres ha construido en Nueva York un museo dedicado al chocolate.

De esa manera, el chef repasa la historia de este producto desde que los antiguos mayas y poblaciones que vivían en la zona de Ecuador lo usaban 3,500 años A.C.

Además, ofrecen clases para aprender a elaborarlo dedicadas a niños y adultos.

EN CORTO Netflix. Jacques Torres es el coconductor de un programa de Netflix llamado “Nailed it”. Se trata de un concurso en que pasteleros aficionados tratan de imitar sofisticadas creaciones hechas por profesionales, aunque sin mucho éxito. El ganador del reality se lleva US$ 10,000.