Jack Antonoff, la piedra angular del éxito de artistas de la cultura pop

Quizá su nombre no sea conocido en muchos lugares, pero es casi seguro que han sido diversas las veces en las que se escuchó su música, ya sea por voluntad o por casualidad.

Y es que Jack Antonoff ha trabajado en la composición –como autor o coautor– de varias canciones conocidas en la actualidad. Entre ellas, algunas de Taylor Swift, St. Vincent, Sia, Lorde, entre otros conocidos nombres de la cultura pop contemporánea.

Nació en Nueva York y actualmente tiene 34 años. Es cantante, compositor y productor ganador de múltiples premios Grammy. Su valor en el mercado se estima en US$ 4 millones.

Como suele pasar, la cercanía de Antonoff con la música no solo se estanca en la creación de canciones para otros cantantes, sino que también es integrante de dos bandas de rock: Bleachers y Fun. En la primera es compositor y cantante, mientras que en la segunda es guitarrista principal.

El artista se inició en el mundo de la música a muy temprana edad (15 años), pero desde entonces no ha parado en su ascenso. Fue en este camino donde se convirtió en una especie de gurú del pop actual.

La lista de éxitos

El listado de temas musicales que tiene el estadounidense es amplia. Hasta la fecha, cuenta con más de 30 canciones compuestas –para diferentes artistas– y siete álbumes producidos.

Durante una entrevista con la revista GQ, Antonoff confesó que aún puede componer como él mismo, con la única diferencia de que ahora sus letras “son cantadas por otra gente”.

Algunas de esas canciones son éxitos masivos. Entre estos se cuenta “Look What You Made Me Do”, interpretada por Taylor Swift, una pieza que el músico coescribió, y sigue en el primer lugar de la lista Billboard.

Otro tema, como “Green Light”, de Lorde, ha sido considerado una de las mejores canciones pop del 2017. Además, marcó el regreso a la escena musical de la cantante neozelandesa de 21 años. De acuerdo a expertos, esta composición también postula a ser la mejor de la década.

Con respecto a los discos que ha producido destacan “1989” (2014) y “Reputation” (2017) de Swift, y “Melodrama” (2017) de Lorde.

La primera producción se convirtió en el álbum mejor vendido del 2014 en Estados Unidos. Se llegaron a comercializar 6.11 millones de copias hasta diciembre del 2017.

En el último caso, el álbum fue nominado a los premios Grammy.

Otras plataformas

No suficiente con ello. En YouTube varios de los temas mencionados son los más reproducidos.

Así tenemos a Taylor Swift con “Look What You Made Me Do”, “Call It What You Want”, “I Wish You Would” y “New Year’s Day”. Cada uno de ellos obtuvo 884 millones, 46 millones, 35 millones y 12 millones de visualizaciones en la plataforma de videos, respectivamente.

Les siguen “Green Light” y “Sober” de Lorde. La primera alcanzó 109 millones de reproducciones y más de 232 millones de oyentes en Spotify; la segunda, 5 millones.

Antonoff también colaboró con Sia, con quien compuso la canción “House of Fire”. En YouTube, el tema superó los 15 millones de reproducciones.

Asimismo, P!nk también trabajó junto al compositor su tema “Better Life”, cuyo alcance –también en la plataforma de videos– fue de 77 millones de visualizaciones.

Entre la lista selecta de artistas del músico también se encuentra St. Vincent. Con ella, el líder de Bleachers compuso “Pills”. Solo esta canción consiguió 295,000 vistas en YouTube.