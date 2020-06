Con una cuarentena que aún tiene dos semanas por delante, y sin saber el curso que se tomará en julio, las actividades económicas están poco a poco reactivándose y en el caso de algunas se busca el reinicio cuanto antes, como el caso de los malls y los vuelos nacionales e internacionales.

Y si bien las empresas quieren impulsar la reactivación, ¿hay interés de los peruanos por retomar las actividades? Una encuesta realizada por Ipsos “Vida cotidiana en la nueva realidad”, revela que al menos el 44% de la población planea ir a centros comerciales, restaurantes y retomar viajes recién en el 2021.

La encuesta urbana nacional también ahonda en actividades como entretenimiento, donde se ve un número mayor de peruanos que aún no tiene intención de retornar.

En el caso de los centros comerciales un 44% dice que lo hará en 2021 o después, tomando mayor fuerza en el norte del país. Ahí, el 55% dice que postergará ir a malls hasta el otro año, seguido del oriente (39%). Como se sabe, en ambas zonas se ha expandido fuerte el covid-19. Esa tendencia en las provincias se repite en otras actividades como la compra de prendas en el mes de julio.

En el caso de viajes por avión, una porción del nivel A (16%) indica que podría hacerlo en julio, pero un 51% dice postergarlo hasta 2021, tomando más fuerza esta premisa en el B (59%).

Mayoría se queda en casa

La encuesta desarrollada el 11 y 12 de junio, parte de la premisa de que un 50% de los entrevistados dice que ha salido varias veces a comprar, y un 33% que solo lo ha hecho una vez, en ambos casos en los últimos siete días.

Consultados sobre si han salido para ir a trabajar o visitar a un familiar, la mayoría -un 68% y 75%, respectivamente-, indica que no lo ha hecho; asimismo, consultados sobre si han salido a hacer ejercicio, el 89% de los encuestados señaló que no lo ha hecho, y en el caso de pasear con niños – teniendo en cuenta que esto ha sido autorizado en algunos distritos – un 94% dice que no salió.

