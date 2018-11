Inodoros secos: La solución temporal para 10 millones de peruanos

A través de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de julio del 2010, se reconoció como derecho humano el acceso a servicios de agua y al saneamiento. Tres años más tarde, la ONU declaró al 19 de noviembre como el Día Mundial del Inodoro - World Toilet Day.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los gobiernos, organismos e instituciones por mejorar el índice de saneamiento, el abastecimiento de agua por persona para uso personal o doméstico es aún es insuficiente.

"Alrededor de 10 millones de peruanos no tienen acceso a saneamiento adecuado. Solo en Lima, 2 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento adecuado y usan silo. Otras 950,000 personas no cuenta con agua", señala Raúl Briceño, CEO de X-runner Venture.

¿Cuál es la propuesta?

X-runner Venture ha desarrollado el inodoro seco portátil, el cual ha instalado ya en 900 hogares de Lima Sur, situadas principalmente en Pamplona Alta y San Juan de Miraflores; lo cual ha permitido beneficiar a más de 4,500 personas.

Estos inodoros, provenientes de Suecia, separa la orina de las heces. "En el inodoro las heces caen dentro de un contenedor separado y se vierte un puñado de aserrín que nosotros proporcionamos; esto deshidratará las heces eliminando el mal olor, insectos y enfermedades. Para ello las familias hacen un pago mensual de S/ 39 y cada semana se recogen los desechos y se les entrega el aserrín", explica Briceño.

Los desperdicios son enviados a un centro de tratamiento de Villa El Salvador, que tiene más de 1,000 m2. "Cada semana se intercambia con las familias el balde lleno de heces por una bolsa biodegradable nueva y aserrín que son depositados en nuestro camión de recolección".

"Esta solución es muy práctica y se puede utilizar hasta que se implemente un sistema de alcantarillado. Tener un silo no solamente puede convertirse en un foco infeccioso, sino que además debilita el suelo de la vivienda", comenta el CEO de X-runner Venture.

¿Cómo se financian?

La empresa, que está conformada por 19 personas, busca que esta iniciativa sea sostenible en los próximos años y así poder ofrecer el servicio en el interior del país.

"Aún no hemos recibido financiamiento del sector privado, pero sí de organizaciones del exterior. Los recursos por haber ganado en Innóvate y Startup Perú también han permitido que el valor a las familias por el servicio no sea mayor. Sin embargo, ya hemos habilitado en nuestra página web la opción de donaciones. Esto permitirá de alguna manera subsidiar el costo del inodoro, así como el servicio de recojo de desechos", resalta Briceño.

Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aproximadamente el 60% de la población mundial, unos 4,500 millones de personas, no disponen de inodoros en sus viviendas o tienen sistemas de saneamiento deficientes.

Más datos

- Unos 892 millones de personas defecan al aire libre y no tienen acceso a ningún retrete. Es decir, las heces humanas, a gran escala, no se recogen o son tratadas.

- Un tercio de las escuelas en todo el mundo no proporciona servicios sanitarios, un problema sobre todo para las niñas cuando tienen la menstruación.

- El 80% de las aguas residuales generadas por la población mundial regresan al medio ambiente sin ser tratadas o reutilizadas.

- X-runner, junto con otras 5 organizaciones del mundo, forman la alianza global Container Based Sanitation Alliance, que es considerado un proyecto pionero de saneamiento sostenible no convencional a nivel mundial.