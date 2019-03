¿Cómo ser un influencer y ganar dinero en las redes sociales?

Ganar dinero como un influencer en las redes sociales , y vivir de ello, es posible gracias a los pagos que realizan las empresas que buscan publicitar sus bienes o servicios.

De acuerdo a la influencer puertorriqueña Mimi Pabón, la clave se encuentra en saber posicionarse. A mayor número de seguidores, mayores serán los réditos económicos que genere tu imagen.

"Un influencer es una persona que va a tener mucho impacto en tus decisiones. Me quiero vestir como fulana, me quiero maquillar como esta chica. Vi el cuerpo de ella, ahora yo me voy a motivar para este año nuevo tener un mejor estilo de vida", comenta Pabón.

Según su experiencia, al crecer como influencer, las empresas empezarán a contactarte para ofrecerte intercambios en los que te darán sus bienes o servicios y tú los mostrarán en tus redes sociales. Luego, habrán pagos por 50 o 100 dólares y finalmente llegará un punto en el que puedas generar dinero por cada publicación.

Ganar seguidores

Mimi Pabón asegura que la clave del éxito en este campo es mantenerse auténtico y genuino, mostrarse como una persona real con la que otras personas se puedan identificar.

"A la gente le encanta la gente que es real. He mostrado mi celulitis, mis estrías, me han visto las pecas, me han visto sin maquillaje y es el contenido que más les gusta porque se pueden identificar", refirió.

Asimismo, recomiendo "darlo todo" y procurar realizar contenido de alta calidad, para lo cual sugiere tener las herramientas necesarias como una cámara de alta potencia y otros equipos que requieran de una inversión capaz de ayudarte a lograr tus objetivos.

Conozca más detalles en el video de Deutsche Welle .