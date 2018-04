Infinity War bate récord mundial y destrona a Star Wars al recaudar US$ 630 millones en su estreno

Avengers: Infinity War recaudó US$ 630 millones en todo el mundo en su primer fin de semana de estreno, la cifra más elevada de la historia, según estimaciones difundidas este domingo por la sociedad especializada Exhibitor Relations.

"El último gigante de Marvel... abrió con US$ 630 millones en todo el mundo, marcando el fin de semana de estreno más cuantioso de la historia", reportó la firma.

En América del Norte el film recaudó US$ 250 millones en su fin de semana de estreno, batiendo también un récord histórico en esa región.

La película, que narra las aventuras de más de dos docenas de superhéroes ante un titán genocida que quiere destruir la mitad del universo, desplazó en América del Norte a "The Force Awakens", la séptima entrega de la saga espacial "Star Wars", que recaudó US$ 248 millones en su fin de semana de apertura en 2015.

"Avengers: Infinity War" es el film número 19 del Universo Cinemático de Marvel (Marvel Cinematic Universe, MCU), y antecede a otra, que se estrena el año que viene, que supuestamente marca el fin de un ciclo para iniciar otro completamente nuevo.

En ella, Robert Downey Jr. vuelve a vestir el traje del hombre de acero para combatir, junto a sus colegas superhéroes, al despiadado Thanos (Josh Brolin), que quiere destruir la mitad del universo asegurando que así habrá equilibrio.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Viuda Negra (Scarlett Johansson) y Thor (Chris Hemsworth) le acompañan en la aventura, además del Capitán América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Hombre Araña (Tom Holland) y los Guardianes de la Galaxia, también en batalla.

Y claro, no puede faltar Pantera Negra, el personaje que revolucionó el género con la primera película sobre un superhéroe negro y que rompió el récord de taquilla de Estados Unidos y Canadá, al superar a "Titanic" con más de US$ 680 millones, y unos US$ 1,300 millones a nivel global desde su estreno en febrero.