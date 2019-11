Los millennials ya “no piensan en manejar”, lo que obliga a la industria a cambiar su estrategia para evolucionar hacia el concepto del “transporte como un servicio” y dar prioridad a vehículos eléctricos autónomos, dijo el brasileño Severiano Macedo, consultor en Transformación Digital para Cisco.

"Los millennials no tienen interés en manejar, mi sueño era trabajar para comprar un coche y hoy mis niños no tienen esa visión, están conectados a la internet, no al coche", afirmó el experto de la compañía estadounidense, en el marco del congreso Cisco Live! en México.

Macedo indicó que así como hoy “compramos los paquetes de datos para los celulares, vamos a comprar nuestros paquetes de transporte, y vamos a usarlos en Bogotá, en Brasil, en Estados Unidos, no importa dónde estamos, vamos a usar el paquete”.

"Tomamos un coche en la calle, consumimos el paquete de transporte y nadie, o pocas personas, van a tener la propiedad de un auto", afirmó.

“El modelo está cambiando a ser ‘transportation as a service’ (transporte como servicio), en el futuro próximo las ensambladoras (de autos) van a tener la oportunidad de vender servicios”, insistió.

Severiano Macedo expuso que la despersonalización frente a este activo es real y ya se empieza a manifestar en los cambios de consumo como las aplicaciones móviles.

Según afirma, la industria en general “está viviendo una mezcla de retos y oportunidades. Es increíble cómo algunas empresas tienen la oportunidad de buscar todo ese cambio como una oportunidad para tener más clientes, más rentabilidad, pero desafortunadamente la gran mayoría lo ve como una amenaza”.

La industria tradicional "tiene que transformarse, y empieza por cambiar sus modelos de negocio, si no cambia sus modelos de negocio no van a durar mucho tiempo", advirtió.

El especialista también consideró que la decisión de compra de un auto está cambiando y esto se explica en que en promedio se utiliza "un 4% del tiempo", por lo que "no se justifica".

"Si por ejemplo vamos al trabajo prendemos el motor por 30 minutos o 40 minutos, y al final del día prendemos el motor otros 40 minutos a una hora y volvemos a la casa", relató.

"El futuro que estoy viendo es del coche eléctrico autónomo, usted no tiene que manejar, al tomar el coche con su aplicación va andar tres millas, 10 millas, ahí toma otro coche, el promedio de disponibilidad de los coches va a subir de 4% hasta 50%", dijo.

Asimismo, considera que la extensión de la vida útil de las máquinas será una realidad, en tanto que en el caso de un auto eléctrico "es hasta de 900,000 kilómetros".

“Todas las empresas serían capaces de hacer la transformación digital, el reto mayor es el tiempo, tengo dudas acerca de si todas ellas serían capaces de hacerlo en el tiempo requerido, porque no creo que tenemos mucho tiempo para eso”, complementó.

Computación en la nube, centros de datos, trabajo colaborativo y ciberseguridad son los temas centrales de esta jornada de discusiones en la localidad mexicana de Cancún.

El Cisco Live! se lleva a cabo anualmente en solo cuatro ciudades en el mundo -San Diego, Barcelona, Melbourne y Cancún- y el año pasado reunió en la ciudad mexicana a unos 5,500 profesionales de las telecomunicaciones.