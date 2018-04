¿Cuánto impacta el promover la cuota de género en las empresas?

La inclusión de las mujeres en la estructura corporativa de las empresas ha sido históricamente reducida. Sin embargo, en países como Gran Bretaña, hay iniciativas en las que, por ejemplo, inversores deciden votar en contra de directorios conformados, en su mayoría, por hombres.

En los países nórdicos se evidencia aún más el impacto que el impulsar la equidad de género en las empresas puede generar. Así, según Bloomberg, se realizó un análisis por género de los retornos del capital empleado y el rendimiento de los precios de las acciones durante un período de 12 años hasta el 2016 y se descubrió que duplicar la cantidad de mujeres en los directorios y en la alta dirección llevó a rendimientos más estables en estos países.

Hace poco más de un mes, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, señaló que "si nuestra región alcanzara la paridad en la participación en la fuerza laboral, nuestro PBI podría incrementarse 16%".

En esa misma línea, Julie Katzman, vicepresidenta ejecutiva del BID, manifestó en la III Cumbre Empresarial de las Américas en Lima que en Latinoamérica, sólo el 7% de todos los puestos de gerencia están ocupados por mujeres y su acceso a los trabajos mejor pagados varía entre el 10% y 40%.

Fue dentro del mismo contexto de la cumbre empresarial que se reveló que el Producto Interno Bruto de América Latina crecería US$ 2.5 billones si la brecha de género de participación laboral se cerrara completamente.

Si bien aún no existen cifras oficiales de cómo esta la situación en el Perú, hay algunos avances para comprender el panorama.

Xavier Urios, gerente general de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, señala que el impulsar la cuota de género en las empresas impacta de manera significativa y positiva en los resultados de las empresas.

"Hace unos meses, el top 500 de empresas más importantes del mundo reveló un dato: las 25 empresas que pudieron justificar y documentar modificaciones, cambios y mejoras en equidad de género, aumentaron su cuenta de resultados en un 16% a 68%", señaló el ejecutivo.

"Según el Banco Mundial, el 70% y según la Organización Internacional del Trabajo, el 85% de las decisión de compra en el mundo la toman las mujeres", comentó, revelando que las mujeres son un elemento fundamental en cualquier ámbito de las empresas.

Situación actual

Además de que solo 6% de los miembros de directorio son mujeres, de acuerdo al ranking Par, en el que participaron 150 empresas peruanas en la edición del 2017, solo el 24% de los cargos directivos de primer nivel (gerencias generales) son compuestos por mujeres.

Dicho porcentaje aumenta a medida que las responsabilidades son menores. Así, el 35% son mujeres en gerencias de línea o cargos de segundo nivel; 39% en tercer nivel o jefaturas; 41% en cargos de cuarto nivel o mandos medios; y, finalmente, 43% es la cifra en puestos de quinto nivel o técnicos.

Por otro lado, el escenario negativo en torno a la equidad de género también se refleja en los ascensos, contrataciones y capacitaciones.

En ese sentido, del acuerdo al mismo ranking, 41% de mujeres son beneficiadas por ascensos en el segundo nivel y 46% en tercer nivel. En cuanto a contrataciones, solo 27% de mujeres son contratadas en puestos de segundo nivel, mientras que en el tercer nivel, la cifra aumenta a 38%.

Por último, en cuanto a capacitaciones, el 38% de mujeres de segundo nivel en las empresas consultadas son beneficiadas por estas y el 43% en el tercer nivel.

Las mismas empresas señalaron que, de cara a las mujeres, el 80% de estas compañías cuentan con días flexibles para fechas especiales; 78% cuentan con un lactario, 75% otorgan licencia por un período por disposición del personal; 69% tienen horarios flexibles o escalonados; 46% tienen trabajo remoto o a distancia; y 43% cuentan con una gestión de turnos de trabajo.

Sin embargo, el panorama se muestra menos alentador si se considera que el 33% de estas empresas no tienen una política de más días de licencia de paternidad; solo 30% tienen prácticas exclusivamente para madres; 23% no disponen de más días de licencia de maternidad; y sólo el 6% tienen guarderías propias o subvencionadas, en caso sean madres solteras o no tengan una persona de confianza con quien dejar a sus hijos.

Ante esta situación, la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú y la Universidad del Pacífico han creado un Programa de Liderazgo para Mujeres Ejecutivas con la finalidad de revertir, paso a paso, la situación de desventaja en la que se encuentran muchas mujeres en el ámbito laboral en el Perú.