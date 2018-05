Ikigai: el concepto japonés para vivir más y mejor

No todos los días uno se levanta por la mañana motivado al 100%. Hay días pesados, en los que solo quiere tomarse una pausa. Para retomar las labores y recuperar la energía hay un concepto japonés que podría ayudarlo: ikigai. Según un artículo del Foro Económico Mundial escrito por Laura Oliver, este concepto puede servir para vivir más y mejor, idea que se está volviendo popular fuera de Japón.



“Si bien no hay traducción directa al inglés, se piensa que ikigai combina las palabras japonesas ikiru, que significa "vivir", y kai, que significa "la realización de lo que uno espera". Juntas, estas definiciones crean el concepto de "una razón para vivir" o la idea de tener un propósito en la vida”, señala el Foro.



Pero esta palabra también tiene vínculos históricos. Gai viene de la palabra kai, que significa caparazón. Según Akihiro Hasegawa, psicólogo clínico y profesor asociado de la Universidad Toyo Eiwa, citado por el Foro, los caparazones eran bastante valiosos durante el período Heian y le agregaban un sentido de “valor en la vida”.

¿Se puede encontrar la ‘razón para vivir’?

Según el Foro, los expertos recomiendan comenzar con cuatro preguntas: ¿Qué ama?, ¿en qué es bueno?, ¿qué necesita el mundo de usted?, ¿qué puede hacer para que le paguen?.



“Encontrar las respuestas y un equilibrio entre estas cuatro áreas podría ser un camino hacia el ikigai para los occidentales que buscan una interpretación rápida de esta filosofía”, afirma el Foro. Sin embargo, en la cultura japonesa, ikigai es un proceso más lento y, sobretodo, no tiene nada que ver con el trabajo o los ingresos.

Ikigai: concepto japonés Ikigai: concepto japonés Toronto Star

El Foro también señala que en una encuesta de 2010 en la que participaron 2,000 hombres y mujeres japoneses, solo el 31 % de los participantes dijo que su trabajo era el ikigai.



Por otro lado, Gordon Matthews, profesor de antropología en la Universidad China de Hong Kong, señaló a The Telegraph que ikigai probablemente conducirá a una vida mejor "porque tendrá algo por qué vivir", pero advirtió que no se debe visualizar al ikigai como una opción de estilo de vida: "ikigai no es algo grandioso ni extraordinario. Es algo bastante práctico", resalta el Foro.



Así que, tome nota: saber cuál es su ikigai puede no ser suficiente. “Los investigadores señalan que el ikigai puede cambiar con la edad. Para una persona cuyo trabajo es su razón de vivir, esto será un alivio cuando se acerquen a la jubilación y comiencen la búsqueda de un nuevo ikigai”, finaliza el Foro.