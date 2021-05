Marcos Razón empezó su carrera en HP hace 32 años como vendedor y ahora es presidente y director general en América Latina. Por eso, no sorprende que tenga una colección de equipos en su casa. Al menos seis computadoras hay a su alrededor durante la entrevista.

¿Qué tan importante es ser joven en el sector tecnológico?

Los millennials representan alrededor del 40% de la fuerza laboral. Pero también se necesita diversidad de puntos de vista, de género, de edades y de lugar de procedencia. Se enriquece más la colaboración, la ejecución y los resultados.

¿Alguna vez le dio miedo quedarse desactualizado?

Es un gran miedo que tengo desde que empecé mi carrera. Así que me hice la promesa de mantenerme al tanto, aprender cosas nuevas. Quien no entienda en este mercado lo que significa omnicanalidad, marketplace o el 1P vs. 3P, se vuelve obsoleto.

¿Está al día en redes sociales?

Tengo un hijo de 14 y uno de 15 años. Así que estoy en Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook y todas las plataformas solamente para entender y corregir algún comportamiento, les guste o no.

¿Qué añora de la tecnología de su época?

Había un espacio para separar la vida profesional de la personal. Ahora la frontera la pones donde tú quieras y la tecnología también te permite combinar lo mejor de ambas.

¿Entonces no es amante de lo vintage?

No. Siempre fui un poco más vanguardista dentro de mi generación. No me quedaba atrapado en los sueños románticos, sino que la tecnología me daba la oportunidad de ir más adelante que el resto.

En tanto tiempo, ¿nunca pensó cambiar de lugar de trabajo?

He sido muy afortunado transitando por casi todos los negocios de HP. No hubo momento que no me pongan retos nuevos o me sienta desmotivado. Así que me la han puesto superdifícil para que considere otro lugar.

¿Qué cosas ha mejorado en su forma de liderar?

Siempre había creído que todo el equipo debía estar junto para ser uno de alto rendimiento. Pero la pandemia me mostró que estaba totalmente errado.

¿Y antes de la pandemia?

Era una persona muy agresiva en cuanto a los resultados. Ponía mucha presión al equipo y ahora he mejorado esa aproximación. Soy más empático. No solo digo “hazlo”, sino que también pregunto cómo puedo ayudar.

¿Qué lo hizo cambiar?

La edad y ver a otros líderes dentro y fuera del negocio.

¿Por ejemplo?

El expresidente Obama tenía gran respeto por las personas y sus ideas sin estar de acuerdo con ellas. La política te da la oportunidad de hablar mucho pero cuando actúas de la misma forma en que hablas, es valioso.

Hace un mes HP dio una charla sobre igualdad de género. ¿Qué acciones ha realizado como gerente al respecto?

Siempre le digo a mi equipo que deben entrevistar a igual número de candidatos hombres y mujeres. Y mientras lo hacen, pensar en ellos como personas. Además, en Perú, dos de los tres frentes comerciales están liderados por mujeres.

¿En su carrera fue testigo de actitudes machistas?

Sí. Llevé a una compañera de trabajo a una reunión con clientes. Era la persona que más sabía de cómputo personal, pero en sus cabezas no cabía que ella les iba a explicar el tema. Tuve que hacer un alto y pedir que le den una oportunidad. Sin ella, la reunión habría cerrado sin valor agregado.

EL DATO

Sustentabilidad. Marcos Razón comenta algunas iniciativas de HP para cuidar el ambiente. En Perú se recogen los cartuchos usados para descomponerlos y reutilizarlos en nuevos productos. “Ayudamos también a la Amazonía colombiana y preservar una especia de tortugas en México”, añade el gerente.