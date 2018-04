Los hoteles con las suites más lujosas del mundo

- / -

FOTO 9 | Ty Warner Penthouse Suite, Four Seasons (Nueva York, EEUU) Volvemos a toparnos con la Gran Manzana en nuestro ránking. En este caso, escalamos hasta elpiso 52 del Four Seasons para alcanzar la Ty Warner Penthouse Suite, cuyas vistas deben ser espectaculares. "Desde su castillo en las nubes, llénese de motivación al admirar las imponentes vistas, sin obstrucciones, de una de las ciudades más sofisticadas del mundo. Los cuatro balcones de vidrio están colocados en diagonal a los característicos ejes norte-sur y este-oeste de Manhattan, con lo que capturan vistas inigualables", explican desde el hotel. Pero la cosa no acaba ahí: "El Ty Warner Penthouse de Four Seasons Hotel New York, reconocido por la revista Architectural Digest como 'toda una hazaña visual de florituras volumétricas y superficies creadas a la perfección', es una obra maestra que representa el estilo de vida residencial de más alto nivel", continúan. 400 metros cuadrados, obras originales de artistas internacionales, unRolls-Royce con chofer, un gerente de atención al huésped exclusivamente dedicado a quienes se alojen aquí, así como un servicio de masaje, completan esta maravilla de 40.600 euros.