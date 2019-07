Hospital donde murió Neil Armstrong pagó US$ 6 millones a familia por negligencia

El hospital Mercy Health-Fairfield de Cincinnati (Ohio) pagó US$ 6 millones a la familia de Neil Armstrong en un acuerdo entre ambas partes, después de que los allegados del astronauta amenazaran con demandarlos por causar su muerte por una negligencia médica, informó el diario New York Times.

Según publicó el rotativo -pocos días después del 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna -, la muerte de Armstrong en el 2012 se produjo por complicaciones después de una cirugía cardiovascular, que la familia achacó a una atención postoperatoria deficiente.

En el 2014, el hospital aceptó pagar los US$ 6 millones como compensación para evitar la mala publicidad si hubiera salido a la luz una demanda de la familia por una supuesta mala atención que habría costado la vida al héroe americano, que fue el primero en pisar el satélite terrestre.

Tal y como publica el diario, que recibió una copia de documentos relacionados con la muerte del astronauta y documentos judiciales posteriores, Armstrong se sometió a un bypass el 12 de agosto del 2012. Cuando las enfermeras retiraron los cables de un marcapasos temporal, el hombre, de 82 años, comenzó a sangrar, lo que conllevó, finalmente, a su muerte el 25 del mismo mes.

En el 2014, pocos días antes del 45 aniversario de la hazaña de Armstrong, la mujer de uno de sus hijos, que es abogada, amenazó en un correo electrónico remitido al hospital con hacer pública "información sobre Neil que nadie conoce" y que era muy requerida por cineastas y escritores.

El reparto de los US$ 6 millones fue de US$ 5.2 millones a partes iguales para sus hijos, Mark y Rick; US$ 250,000, cada uno, para el hermano y la hermana del astronauta; así como US$ 24,000 para cada uno de sus seis nietos.

"Ninguna institución quiere estar remotamente asociada con la muerte de uno de los grandes héroes de Estados Unidos", señaló la abogada de la familia, Bertha Helmick, durante las negociaciones con la institución.

Los acuerdos secretos entre la familia y el hospital en supuestos casos de negligencia médica son habituales en Estados Unidos , y suelen incluir cláusulas de confidencialidad, como en el caso del acuerdo con Armstrong, cuya publicidad podría implicar la devolución íntegra del pago.

El secretismo con el que se llevó a cabo la operación fue tal que, durante consultas con expertos médicos, los responsables del hospital optaron por utilizar el seudónimo "Ned Anderson" para evitar cualquier relación con la muerte del astronauta.

Ningún miembro de la familia quiso hacer declaraciones, sujetos como están a acuerdos de confidencialidad, pero el hospital, a través del periódico Cincinnati Enquirer, se mostró "decepcionado" por la salida a la luz del acuerdo, "tanto para nuestra institución como para la familia del paciente que habían deseado mantener este asunto legal en privado".