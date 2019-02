¿Cuántas horas escuchan radio los peruanos?

Este año la industria radial espera crecer - en línea con el mercado publicitario- 4%. Para Edmundo Dediós, gerente de Mercadeo de CRP Radios, "la radio es el medio que mejor se ha defendido el año pasado por a su creatividad, performance y eficiencia".

En esa línea, dijo a gestion.pe que la radio es un medio que llega a más de 28 millones de peruanos, y se escucha más de 24 horas a la semana .

"Es un medio masivo estratégicamente segmentado según la emisora. A partir de ahí, nuestras competencias directas son otros medios masivos (...) No creo que el que escucha música en streaming sea una competencia, de hecho, creería yo que es un espacio donde el peruano escucha su música personal. Ese espacio siempre ha existido desde que salió el cd, el disco, luego el cassette, luego el mp3", comentó.

¿Cómo ha cambiado la forma de escuchar radio?

Dediós señala que antes la radio se escuchaba en la cocina o en la radio; sin embargo hoy en día las personas se ponen sus audífonos y desde sus móviles escuchan FM cuando van camino al trabajo o mientras hacen deporte.

"Los géneros pueden ir mutando, pero el dispositivo ha hecho que estemos mucho más cerca a la gente porque la radio es el medio con mayor cercanía. Uno escucha música porque quiere sentirse acompañado, porque está su DJ, está el locutor que te hace reír", menciona.

La tanda publicitaria

Hoy en día el consumidor de medios está mucho más afecto a diferentes experiencias de publicidad. Según el ejecutivo de CRP radios, existen algunas encuestas en el Perú y a nivel mundial donde el oyente acepta y se siente cómodo con la publicidad que escucha en la radio, pues entiende que es parte del medio de la emisora, género que escucha.

"A esto súmale algo muy particular, la pauta publicidad está segmentada por el tipo de público objetivo que escucha cada emisora. De esa forma es que la publicidad en radio no se siente que invade, como sí sucede en otros medios, como cuando estás navegando por internet y te sale un pop up o cuando estás viendo tu programa favorito y te cortan por una tanda publicitaria", destaca.

" El peruano es una radio lover. Escucha 24 horas a la semana radio y casi cuatro horas al día música en la radio . Somos unos de los países en Sudamérica con mayor penetración en este medio", agregó Dediós.

Finalmente, comentó que la radio tiene una presencia digital desde algunos años 'bastante profunda'. Así, un primer dato es el tema de los device (dispositivo celular) que según las encuestas más del 60% de jóvenes de Lima escucha radio desde un teléfono celular.

"¿Qué está sucediendo? cuando alguien escucha radio desde el teléfono puede escucharlo desde dos maneras: con chip FM sin consumir datos o utilizando datos vía streaming. La escucha radio en internet existe hace varios años", concluyó.