¿Qué es la Hora del Planeta? Historia del día en el que apaga la luz durante una hora

El sábado 30 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30, se llevará a cabo La Hora del Planeta , un apagón eléctrico voluntario en el que millones de hogares y empresas en el mundo apagan las luces y otros aparatos eléctricos durante una hora con el fin de recordar a la población mundial que reducir el consumo de luz es necesario para enfrentar el cambio climático, pero también la contaminación lumínica.

Durante una hora se apagarán 17.900 monumentos de 188 países distintos bajo el lema ¡Apaga por la naturaleza! Y evidentemente, miles de ciudadanos se sumarán a esta acción para demostrar su compromiso por el planeta.

Apagar las luces de casa y dejar de usar aparatos eléctricos durante una hora es sencillo. El objetivo real final es un compromiso ambiental más a largo plazo y que se prolongue durante todo el año. ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Qué países participan? A continuación contaremos un poco sobre este gesto simbólico que ahora es el mayor movimiento ambiental en la historia.

¿QUÉ ES LA HORA DEL PLANETA? HISTORIA, CIFRAS Y RÉCORDS

La Hora del Planeta (Earth Hour) es una actividad mundial impulsada y concebida por la agencia de publicidad World Wide Fund for Nature (WWF) que se celebra el último sábado de marzo de cada año y consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que se pide a hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos no indispensables durante una hora.

Con esta acción simbólica, se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica.

La primera vez que se celebró Hora del Planeta fue en Sídney el 31 de marzo de 2007 entre las 19:30 y las 20:30 horas. El ahorro de energía en la ciudad durante ese tiempo se estimó entre el 2,1 % y el 10,2 %, mientras que la participación de los habitantes se calculó en 2,2 millones.

Lo que empezó en una sola ciudad se ha extendido a decenas de países. En 2008 participaron en este apagón voluntario 35 países y 400 ciudades alrededor del mundo. Para esa edición, se sumaron a la campaña importantes monumentos mundiales: Empire State (Nueva York, EE.UU.), Sídney Opera House (Sídney, Australia), Golden Gate Bridge (San Francisco, EE.UU.), Table Mountain (Cape Town, Sudáfrica), Coliseo Romano (Roma, Italia) Azrieli Center (Tel Aviv, Israel), Royal Liver Building (Liverpool, Reino Unido); por mencionar solo algunos.

Incluso Google, el buscador más grande de Internet, oscurece su página de inicio para promover esta campaña social junto con un mensaje: "Hemos apagado las luces. Ahora es tu turno" (We've turn the lights out. Now it's your turn).

En 2011 fueron 5.250 las ciudades de 135 países distintos y 10 años después de esa primera semilla se implicaron en la campaña miles de ciudades de 187 países distintos, apagando más de 12.000 monumentos.

En 2018 cientos de millones de personas en más de 188 países de todos los continentes, en más de 7000 ciudades apagaron sus luces para demostrar que el cambio climático nos importa y queremos cambiarlo, llegando así a la edición récord en la historia de La Hora del Planea. Este año se espera batir un nuevo récord.

LA HORA DEL PLANETA EN CIFRAS

2007: 2,2 millones de personas en Sídney, Australia apagan sus luces como un llamado a la acción frente al cambio climático.

2009: 1000 millones de personas se suman a La Hora del Planeta (1 de cada 3 peruanos participa).

2011: 1800 + millones se suman para llevar La Hora del Planeta más allá de la hora.

2013: 7000 ciudades se suman y se generan resultados concretos de conservación.

2015: 170 + países participan.

2017: 3500+ millones de impresiones (hashtags) a nivel global con una sola voz por el planeta.

2018: 180+ países y territorios participaron.

PERÚ, UN LÍDER GLOBAL

En 2009, Perú se unió por primera vez, y esta campaña ambiental se convirtió en la más grande y mediática en nuestra historia. En su primera participación, cerca de 8 millones de peruanos se sumaron a la iniciativa, convirtiendo a Perú en un líder global.

En años siguientes, el mensaje se extendió involucrando a ciudades, centros poblados y empresas líderes en costa, sierra y selva, y a autoridades, incluyendo al presidente de turno, quien también participa junto a otros políticos públicamente.

PAÍSES INSCRITOS EN LA HORA DEL PLANETA