Hong Kong es la ciudad más cara para comprar una casa; Doha, para tomar café

Son lugares donde más de uno quisiera vivir; sin embargo, el costo de vida es de los más elevados.

Por ejemplo, Hong Kong –un año más– es la ciudad más costosa del mundo para adquirir una vivienda, de acuerdo al informe anual de la empresa de diagnóstico de mercado CBRE Global Living.

Es en la urbe del país asiático donde cuesta más comprar una vivienda, llegando a una media de US$ 1’157,000 –supone un 8% más respecto al 2016–. En tanto, en cuanto a entretenimiento se refiere, Doha (Qatar) es el lugar más costoso para salir y tomar un café: US$ 6.07, así como Londres (Reino Unido) para ir al cine: US$19.

El ranking

A Hong Kong le sigue en el ranking Singapur, que incluso es la urbe con los alquileres más caros del mundo. Luego vienen Shanghái (China), Vancouver (Canadá) y Pekín (China) completando las primeras cinco posiciones.

Cabe indicar que las ciudades chinas antes mencionadas han sido las que más han crecido en precio, seguidas de Sídney (Australia) y Toronto (Canadá).

Estabilidad y análisis

Según el estudio, algo que tienen en común las grandes ciudades del mundo es su atractivo para los inversores, ya que se tratan de mercados estables para el sector inmobiliario.

En Singapur también se supera el millón de dólares de media para la adquisición de una vivienda, pero es líder en el precio de alquileres, que se alzan por encima de los US$ 3,500 al mes.

Son ciudades jóvenes, pero no menos atractivas: Shanghái y Vancouver, donde se puede pagar más de US$ 800 mil por una propiedad.

Mercado atractivo

Por otro lado, según CBRE Global Living, Pekín (China) sigue viviendo su boom inmobiliario desde hace tres décadas.

Y es que el continuo aumento de la población –que actualmente llega a rondar los 22 millones de personas–, así como la necesidad de oferta nueva, sigue empujando los precios, con un aumento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, siempre hay un lado B, ya que es una de las urbes globales más económicas para vivir en un inmueble alquilado. En esta se puede llegar a pagar una media de US$ 1,250 al mes.

No obstante, la ciudad china no supera a Bangkok (Tailandia), donde los alquileres mensuales son aún más bajos: US$ 241.