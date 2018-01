Hollywood usa los Globos de Oro para decir basta a los abusos sexuales

Escalofriantes denuncias contra el otrora productor Harvey Weinstein develaron una cultura de acoso, abuso y violación practicada por pesos pesados como Kevin Spacey, Brett Ratner, Dustin Hoffman y James Toback, entre muchos otros.

Se han abierto varias investigaciones policiales, pero hasta ahora nadie está siendo procesado.

Los Globos de Oro abren la temporada de premios por lo que es la primera vez que las grandes estrellas se reúnen desde que estalló el escándalo tres meses atrás.



La mayoría vistió de negro en la alfombra roja en señal de repudio a los acosos y en solidaridad con las víctimas. Y en la ceremonia el anfitrión Seth Meyers no perdió tiempo y abordó el tema en el primer minuto.



"Damas y lo que queda de caballeros", saludó el comediante. "Es 2018, la marihuana finalmente está permitida y el acoso sexual finalmente no lo está".



"Para los nominados en la sala esta noche, esta es la primera vez en tres meses que no será aterrador escuchar su nombre leído en voz alta”.



"Ha llevado al abuso en nuestra industria (...) está en todas partes", añadió, acompañada por Ai-jen Poo, directora de una organización por los derechos de las trabajadores domésticas.



"Generar cambio"



Durante la gala se entregarán 25 premios, 14 para cine y 11 para televisión.



Nicole Kidman se llevó el primer premio de la noche, por su papel en "Big Little Lies”.



"Mi mamá fue una defensora del movimiento de derechos de mujeres cuando estaba creciendo y por ella estoy aquí", dijo al recibir la estatuilla. "Este personaje que hice representa algo que es el centro de la conversación ahora mismo. Creo y espero que podemos generar cambio a través de estas historias”.



Sam Rockwell recibió el Globo de Oro a mejor actor de reparto por su papel en "Tres anuncios por un crimen", una de las favoritas.



Elisabeth Moss se llevó el premio a mejor actriz de serie dramática por "The Handmaid's Tale", que ganó como mejor serie dramática.



Y la banda sonora de "La forma del agua" ganó el primero de los siete Globos de Oro a los que está nominada la cinta del mexicano Guillermo del Toro.



La cinta fantástica, que ganó el León de Oro de Venecia, cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría.



Gold Derby, el sitio web de predicciones de premios, estima que la cinta ganará tres estatuillas, incluida la de mejor director para Del Toro, que ganó tres Óscar en 2007 con "El laberinto del fauno”.



La crítica interpretó por su parte que las nominaciones para el drama de Ridley Scott "Todo el dinero del mundo" demuestran un apoyo implícito a la campaña contra el acoso sexual en Hollywood.



Scott, nominado a mejor director, desechó y filmó nuevamente en el último minuto todas las escenas de Kevin Spacey, caído en desgracia, sustituyéndolo por el veterano Plummer ("La novicia rebelde"), nominado a mejor actor de reparto.



Michelle Williams también recibió una nominación a mejor actriz.

Fue una sorpresa que no hubiera ninguna directora nominada a pesar del gran año que tuvieron Greta Gerwig ("Lady Bird"), Patty Jenkins ("Mujer Maravilla"), Dee Rees ("Mudbound"), Kathryn Bigelow ("Detroit: zona de conflicto") y Sofia Coppola ("El seductor”).



La película chilena "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, está nominada a mejor película extranjera.



Protagonizada por Daniela Vega, aclamada por la crítica, la cinta cuenta la historia de una mujer transexual que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios, reproches y violencia.

Las predicciones dan ganadora no obstante a la sueca "The Square", con Elisabeth Moss.

En la pantalla chica, la serie de HBO "Big Little Lies" lidera las nominaciones con seis -ya ganó uno-, seguida por "Feud: Bette and Joan" con cuatro, y "The Handmaid's Tale" -que se hizo con uno también-, "Fargo", y "This Is Us" con tres.